تصعيد إسرائيلي في غزة يستهدف قيادات حماس ودعوات لبنانية لسيادة السلاح الوطني

تفاصيل الغارات الإسرائيلية في غزة التي استهدفت القائد عز الدين الحداد وأسفرت عن ضحايا مدنيين، بالتزامن مع أزمة سياسية في القطاع وتصريحات لرئيس وزراء لبنان حول حصر السلاح بيد الجيش.

شهدت مدينة غزة تصعيداً ميدانياً عنيفاً إثر سلسلة من الغارات الجوية ال إسرائيل ية التي استهدفت مناطق سكنية مأهولة، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين في حصيلة مأساوية.

وأفاد المسعفون الميدانيون في القطاع بأن هذه الهجمات أدت إلى مقتل سبعة فلسطينيين على الأقل، من بينهم طفل وثلاث نساء، في حصيلة أولية تعكس استمرار استهداف المناطق المدنية المكتظة. وقد تركزت الضربات في حي الرمال بمدينة غزة، حيث استهدفت الغارة الأولى مبنى سكنياً كان يقطنه مئات الأشخاص، مما تسبب في دمار واسع ووقوع وفيات وإصابات بليغة، قبل أن تتبعها غارة ثانية استهدفت سيارة في شارع مجاور، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص آخرين.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن الهدف الرئيسي من هذه العملية كان تصفية عز الدين الحداد، الذي يشغل منصباً قيادياً في الجناح العسكري لحركة حماس. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الحداد بأنه أحد العقول المدبرة لهجمات السابع من أكتوبر لعام 2023، مؤكدين أنه مسؤول عن عمليات قتل وخطف طالت آلاف المدنيين والجنود الإسرائيليين، إلا أن الجهات الرسمية لم تؤكد بشكل قاطع حتى الآن ما إذا كان الحداد قد لقي حتفه في هذه الضربات أم أنه أصيب بجروح، في حين يظل الوضع الميداني متوتراً للغاية.

يأتي هذا التصعيد العسكري في ظل حالة من الجمود السياسي التي تسيطر على المفاوضات الرامية لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لما بعد الحرب في قطاع غزة. وبالرغم من اتفاق وقف القتال الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي بوساطة أمريكية، إلا أن التسوية الدائمة لا تزال بعيدة المنال، حيث تفتقر الاتفاقات إلى آليات واضحة لانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل أو نزع سلاح المقاتلين وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة بشكل شامل.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية بسطت سيطرتها على نحو 60 في المائة من مساحة القطاع، وهو ما يتجاوز التفاهمات الأولية لوقف إطلاق النار، مما أدى إلى دفع أكثر من مليوني فلسطيني للنزوح والعيش في شريط ساحلي ضيق جداً، حيث يقيم معظمهم في خيام مؤقتة أو مبانٍ متهالكة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة. وفي تطور سياسي لافت، كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية الضغط على إسرائيل لتحويل جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية المحجوبة إلى مجلس السلام الذي شكله الرئيس ترمب، في محاولة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة.

ومع ذلك، تظل الإحصائيات تشير إلى استمرار سقوط مئات القتلى والجرحى منذ وقف إطلاق النار، مما يعمق المأساة الإنسانية في القطاع، بالتزامن مع انتشار العصابات المسلحة التي أجبرت آلاف السكان في شرق دير البلح على ترك منازلهم. وعلى الصعيد الإقليمي، وفيما يخص الوضع في لبنان، برزت تصريحات قوية لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الذي شدد على ضرورة استعادة الدولة لسيادتها الكاملة على قرار السلاح.

ودعا سلام في كلمة ألقاها ببيروت إلى أن يكون في لبنان 'سلاح واحد' وهو سلاح الجيش الوطني، محذراً من الانجرار وراء مغامرات عبثية تخدم مصالح أجندات خارجية على حساب المصلحة الوطنية العليا. وجاءت هذه التصريحات في توقيت حساس يعقب انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات في واشنطن، والتي أسفرت عن تمديد الهدنة السارية بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً إضافية.

وأشار سلام في رسالة مبطنة إلى حزب الله بأن الحرب التي فرضت على لبنان لم تكن خياراً وطنياً، بل كانت نتيجة تدخلات ومشاريع أجنبية، مؤكداً على حاجته لحشد دعم عربي ودولي لتعزيز موقف لبنان التفاوضي وضمان عدم العودة إلى مربع الصراع المسلح. إن تداخل هذه الملفات، من غزة إلى بيروت، يعكس حالة من عدم الاستقرار الشامل في المنطقة، حيث تتصارع القوى المحلية والإقليمية والدولية لرسم ملامح المرحلة القادمة، في ظل معاناة إنسانية غير مسبوقة وانهيار في المنظومات الأمنية والسياسية التقليدية، بينما يواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسكه بالنهج السلمي وسط هذه الدوامة من الحروب الدامية في المنطقة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

غزة إسرائيل حماس لبنان الشرق الأوسط

United States Latest News, United States Headlines