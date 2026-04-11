تصعيد في جنوب لبنان: 11 قتيلاً بغارات إسرائيلية رغم الهدنة وجهود السلام

شهدت المناطق الجنوبية من لبنان تصعيداً خطيراً في وتيرة العنف، حيث سقط 11 قتيلاً منذ فجر السبت جراء الغارات ال إسرائيل ية المكثفة التي استهدفت بلدات وقرى عدة. يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار ما يُسمى بـ'ال هدنة ' المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى الرغم من الحراك السياسي الذي يهدف إلى إطلاق مفاوضات مباشرة بين لبنان و إسرائيل .

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية عن سقوط ضحايا في عدة بلدات، حيث قُتل ثلاثة أشخاص في كفرصير، وأربعة آخرون في استهداف مبنى سكني على طريق زفتا-النبطية، بالإضافة إلى مقتل شخص في القصيبة. كما أسفرت غارة على مبنى سكني في ميفدون عن مقتل ثلاثة أشخاص آخرين. بالإضافة إلى ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة تول-النبطية، مما أدى إلى تدمير عدد من المباني السكنية. \توسعت دائرة الاستهداف الإسرائيلي لتشمل بلدات أخرى في الجنوب اللبناني، من بينها جبشيت، المجادل، تبنين، الخيام، جويا، القنطرة، البازورية، عيتيت، جباع، المنصوري، القليلة، والحنية، بالإضافة إلى غارة نفذتها طائرة مسيرة على بلدة كفررمان. في سياق متصل، اخترقت الطائرات الحربية الإسرائيلية جدار الصوت مرتين فوق العاصمة بيروت ومناطق أخرى، في إشارة إلى استمرار التوتر وتصاعد حدة المواجهات. يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في لبنان لليوم الرابع على التوالي، متجاهلاً الهدنة المعلنة التي يفترض أنها تشمل لبنان، على الرغم من نفي واشنطن وتل أبيب لذلك. يتزامن هذا التصعيد مع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق انفراجة في العلاقات بين لبنان وإسرائيل، حيث اتفق الطرفان على عقد أول اجتماع مباشر في واشنطن الأسبوع المقبل لتحديد موعد انطلاق المفاوضات المباشرة بينهما. \تُضاف هذه الأحداث إلى سلسلة الهجمات التي شنتها إسرائيل يوم الجمعة، والتي طالت 59 مدينة وبلدة ومنطقة في لبنان، وأسفرت عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 7 آخرين، فضلاً عن الدمار الهائل الذي لحق بمدينة النبطية، التي تعرضت لقصف مكثف. يُذكر أن الهجمات على النبطية وصفت بـ'الأعنف' منذ بدء العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان في 2 مارس/آذار الماضي. على الرغم من إعلان الولايات المتحدة وإيران عن هدنة بوساطة باكستانية، والتي يفترض أنها تهدف إلى التمهيد لاتفاق نهائي لوقف الحرب، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بهذه الهدنة، واستمرت في شن ضربات عنيفة على الأراضي اللبنانية، مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. ووفقاً لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 357 شخصاً وإصابة 1223 آخرين على الأقل في الأيام الأولى من الهدنة. منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 2 مارس، بلغ عدد القتلى 1953 والجرحى 6303. في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل احتلالها لمناطق في جنوب لبنان، بعضها يعود إلى عقود مضت، وبعضها الآخر منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024. تؤكد التقارير الأمريكية أن إيران لا تزال تمتلك آلاف الصواريخ الباليستية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة





