تصعيد التوتر في مضيق هرمز: إيران تتهم أمريكا بانتهاك وقف إطلاق النار وتؤكد سيطرتها على الملاحة

تتصاعد حدة التوتر في مضيق هرمز مع اتهام إيران المتكرر للولايات المتحدة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بينما تؤكد سيطرتها الكاملة على حركة السفن في المضيق. يأتي ذلك وسط تأكيد أمريكي على استمرار الحصار البحري حتى التوصل لاتفاق شامل، وفشل المحادثات الأخيرة في إسلام آباد.

شهد مضيق هرمز ، شريان الملاحة الحيوية، تصعيداً جديداً في التوتر بين إيران و الولايات المتحدة ، حيث اتهمت طهران واشنطن بانتهاك متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار ، مؤكدة في الوقت ذاته إشرافها الكامل على حركة السفن. يأتي هذا التطور عقب تصريحات لوزير الخارجية ال إيران ي، عباس عراقجي، عبر منصة 'إكس'، أكد فيها أن المضيق مفتوح للملاحة، إلا أن وسائل الإعلام الرسمية ال إيران ية سارعت بتوضيح أن هذا المرور يعتبر لاغياً وباطلاً ما لم تتوقف الولايات المتحدة عن فرض حصار بحري مزعوم على الموانئ ال إيران ية.

من جانبها، أصرت الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، على أن الحصار البحري سيظل قائماً حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل مع طهران، مما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل موعد ومكان أي لقاء مستقبلي بين الجانبين غير واضح، خاصة بعد فشل الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت في إسلام آباد نهاية الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء 'فارس' شبه الرسمية الإيرانية عن متحدث عسكري إيراني قوله إن بلاده سمحت بمرور عدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية عبر المضيق. وأعرب المتحدث عن أسفه لمواصلة الأمريكيين، رغم انتهاكاتهم المتكررة للثقة، الانخراط في أعمال القرصنة والسرقة البحرية تحت ستار الحصار. وأكد أن السيطرة على المضيق تخضع مجدداً للإدارة والرقابة الصارمة للقوات المسلحة الإيرانية، ما لم تنهِ الولايات المتحدة حصارها على السفن المغادرة والمتجهة إلى الموانئ الإيرانية.

وأشارت البيانات إلى عبور أربع ناقلات لمضيق هرمز شرقاً باتجاه خليج عمان صباح السبت بالتوقيت المحلي، وهو ما قد يشكل اختباراً فعلياً لمدى التزام وقف إطلاق النار بين البلدين. وقد تم التأكيد على أن اثنتين من هذه السفن كانتا متوجهتين إلى الصين، تحملان شحنات من غاز البترول المسال، مما يبرز أهمية المضيق كمسار رئيسي لتوريد الطاقة العالمي.

ويعكس هذا التصعيد حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة، ومدى تعقيد العلاقات بين طهران وواشنطن. فبينما تسعى إيران إلى تأكيد سيادتها على ممراتها المائية الحيوية، تصر الولايات المتحدة على موقفها المتشدد في إطار سياساتها تجاه البرنامج النووي الإيراني والأنشطة الإقليمية. إن مسألة الحصار البحري ليست مجرد قضية عسكرية أو اقتصادية، بل تحمل أبعاداً سياسية ودبلوماسية عميقة، حيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة إيران على تصدير نفطها، وبالتالي على تمويل أنشطتها الداخلية والخارجية.

إن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من المخاطر على حركة الملاحة العالمية، ويزيد من احتمالية وقوع حوادث غير محسوبة قد تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

تكمن الأزمة في التناقض بين الروايتين؛ ففي حين تزعم إيران أن المضيق مفتوح، فإنها تضع شروطاً للعبور تعتمد على رفع الحصار الأمريكي، بينما ترفض واشنطن أي تخفيف لضغوطها ما لم يتم التوصل إلى تسوية شاملة.

إن الجمود الحالي في المحادثات، إلى جانب التصريحات المتشددة من الجانبين، يضع مستقبل العلاقات الإيرانية الأمريكية، والاستقرار الإقليمي، على المحك، ويجعل من الصعب التنبؤ بالخطوات المقبلة في هذه الأزمة المعقدة.





