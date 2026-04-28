تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان: قتلى وجرحى وخروقات للهدنة

كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. حزب الله يرد باستهداف قوات إسرائيلية. الوضع يتصاعد رغم سريان الهدنة.

تصعيد خطير في جنوب لبنان ، حيث كثف الجيش ال إسرائيل ي هجماته خلال الـ24 ساعة الماضية، مستهدفًا بلدات وقرى متعددة بقصف مدفعي وغارات جوية. هذه الهجمات المتواصلة، والتي بدأت في الثاني من مارس/آذار الماضي، أسفرت عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 69 آخرين، في عدوان دموي يثير قلقًا بالغًا على مستوى المنطقة.

على الرغم من سريان هدنة لمدة عشرة أيام تم تمديدها حتى السابع عشر من مايو/أيار المقبل، إلا أن إسرائيل تواصل خرقها بشكل يومي، مما يعيق جهود التهدئة ويزيد من حدة التوتر. وتشمل هذه الخروقات قصفًا عنيفًا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى تفجير منازل في عشرات القرى الجنوبية، مما تسبب في دمار واسع النطاق وتهجير السكان. ردًا على هذه الخروقات الإسرائيلية المتكررة، أعلن حزب الله عن استهدافه جنودًا وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان في أربع هجمات منفصلة.

وتأتي هذه الردود في إطار حق الدفاع عن النفس وحماية الأراضي اللبنانية من الاعتداءات الإسرائيلية. وتفصيلاً، استهدفت الغارات الإسرائيلية أطراف بلدة البازورية، ومحيط بلدة الطيبة، وبلدتي شقرا ومجدل زون، بالإضافة إلى بلدة تبنين، والرج الشمالي، والحوش، ومجدل زون، وبرعشيت، والكفور، وحاريص، وعين السماحية، وبنت جبيل، وبيوت السياد، وزوطر الشرقية والغربية، وحانين، وشيخين، ويارون. كما طالت الغارات مناطقًا أخرى، وشملت قصفًا مدفعيًا وتفجيرات واسعة النطاق. وتسببت هذه الهجمات في مقتل وإصابة العديد من المدنيين والعسكريين، وخلفت دمارًا كبيرًا في البنية التحتية.

وبلغ عدد الضحايا حتى مساء الثلاثاء 2536 قتيلاً و7867 جريحًا منذ بداية العدوان. وفي تطورات أخرى، أطلقت قوات إسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه حي المهنية في مدينة بنت جبيل، وحلق طيران مسير فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية. كما أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن صواريخ ومسيرات حزب الله تمثل مشكلة، داعيًا قادة الجيش إلى إيجاد حل لها. وتأتي هذه الاعترافات في ظل تصاعد التوتر وتزايد المخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان منذ عقود، وتوغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية. كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة. هذا الوضع المعقد يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلاً لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وتستمر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وسلامة الأراضي اللبنانية





الشرق الأوسط الصراعات إسرائيل لبنان حزب الله العدوان الهدنة قتلى جرحى القصف جنوب لبنان

