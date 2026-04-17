تصعيد ميداني في لبنان: قصف إسرائيلي كثيف وهجمات متبادلة لحزب الله

تتواصل العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، ورد حزب الله بهجمات مكثفة على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية، مما خلف عشرات الضحايا وأضرار مادية جسيمة.

تتواصل الاشتباكات على الجبهة اللبنانية مع تصاعد وتيرة القصف المتبادل بين إسرائيل و حزب الله ، حيث أفادت معطيات ميدانية عن استهداف نحو 101 منطقة في لبنان منذ ساعات الفجر، مما أدى إلى استشهاد 35 شخصًا وإصابة 106 آخرين. في المقابل، أعلن حزب الله عن تنفيذ 56 هجومًا استهدفت مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية، وهو ما تسبب في إطلاق صفارات الإنذار 23 مرة في مناطق واسعة من شمال الأراضي المحتلة.

وفي مشهد يعكس استمرار التوتر حتى اللحظات الأخيرة قبل سريان اتفاق محتمل، دوّت صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها نتيجة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان. وقد وسعت إسرائيل نطاق غاراتها الجوية لتشمل عشرات البلدات والمناطق الجنوبية والوسطى، بما في ذلك النبطية وصور وبنت جبيل، إضافة إلى استهداف طرق رئيسية وجسور وبنى تحتية حيوية. كما نفذت ضربات جوية ومدفعية متزامنة على مناطق عدة، مثل الخيام والمنصوري والقليلة، بينما استهدفت المدفعية بلدات أخرى، مع تسجيل حزام ناري مكثف على مدينة النبطية ألحق دمارًا واسعًا في أحيائها السكنية. وفي مدينة بنت جبيل، تجددت الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال التي حاولت التقدم داخل المدينة، وسط مشاركة الطيران الحربي والمروحي. وفي سياق متصل، أقدمت القوات الإسرائيلية على نسف منازل في محيط السوق الكبير ببنت جبيل، التي تُعد من أبرز نقاط الاشتباك ذات الرمزية العالية، حيث يواصل جيش الاحتلال حصارها منذ أيام، معلنًا بشكل متكرر عن خسائر في صفوفه نتيجة مقاومة الحزب. أما حصيلة الضحايا، فقد توزعت على عدة مناطق، حيث سجلت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 7 أشخاص وإصابة 33 في بلدة الغازية، و7 شهداء و27 جريحًا في السكسكية والزرارية، إضافة إلى شهداء وجرحى في عدلون والسعديات والشهابية والنبطية ومناطق أخرى. كما أسفرت غارات متفرقة عن استشهاد مواطنين نتيجة استهداف سيارات ودراجات نارية، فضلًا عن إصابة عمال سوريين ومسعفين في مواقع مختلفة. وتسببت الضربات الإسرائيلية بأضرار مادية جسيمة، شملت تدمير منازل ومنشآت، وإلحاق أضرار بمستشفى تبنين، بالإضافة إلى قطع جسر القاسمية بشكل كامل، مما أدى إلى عزل مناطق جنوب الليطاني عن شماله. كما قامت قوات الاحتلال بتفجير مدرسة ثانوية في بلدة مروحين، وألحقت دمارًا واسعًا بالبنية التحتية، بما في ذلك الطرق وشبكات الكهرباء. في المقابل، كثف حزب الله هجماته، معلنًا تنفيذ 56 عملية عبر 49 بيانًا. وشملت هذه العمليات إطلاق صواريخ على 8 مستوطنات شمال إسرائيل، من بينها نهاريا وكريات شمونة وكرمئيل، بالإضافة إلى استهداف مواقع عسكرية وقواعد مثل قاعدة شراغا وثكنة ليمان، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. كما أعلن الحزب استهداف 21 تجمعًا للجنود وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان، إضافة إلى تدمير 8 دبابات ميركافا وناقلات جند ومدرعات، وإسقاط طائرة مسيرة من طراز هرمز 450. وعلى الجانب الإسرائيلي، دوّت صفارات الإنذار 23 مرة في 34 منطقة، من بينها الجليل الغربي وإصبع الجليل وخليج حيفا. وقد تكررت الإنذارات في مستوطنات رئيسية مثل نهاريا وكريات شمونة. ويعكس هذا التصعيد اتساع نطاق المواجهة، التي امتدت آثارها إلى عمق الجبهة الداخلية الإسرائيلية. ووفق أحدث الإحصاءات، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ 2 مارس عن استشهاد 2196 شخصًا وإصابة 7185 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، في ظل استمرار التوتر الميداني رغم الإعلان عن هدنة مؤقتة لمدة 10 أيام. وتُعد هذه الأرقام مؤشرًا على خطورة الأوضاع واحتمالية استمرار التصعيد





