تصعيد عسكري بين إسرائيل وحزب الله رغم محاولات وقف إطلاق النار

يغطي هذا التقرير التطورات العسكرية والسياسية بين إسرائيل وحزب الله، بما في ذلك اغتيال قائد وحدة الهندسة في الحزب، وغارات الجيش الإسرائيلي، وإنذارات الإخلاء، ورد حزب الله بعمليات عسكرية، والخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن وقف إطلاق النار.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي أن قواته اغتالت قائد وحدة الهندسة في حزب الله ال لبنان ي عبد حرب، بعد أن خطط لاستهداف القوات ال إسرائيل ية في جنوب لبنان . وذكر الجيش في بيانه أن القتيل كان يقود وحدة الهندسة في الحزب، والتي تعمل على تركيب وتشغيل عبوات ناسفة تستهدف القوات ال إسرائيل ية.

وأضاف البيان أن القتيل كان قيادياً في الحزب، وأنه مسؤول عن مخططات ضد القوات الإسرائيلية منذ حرب لبنان الثانية. وفي تطور منفصل، أغار سلاح الجو الإسرائيلي مساء أمس على منصة إطلاق صواريخ في جنوب لبنان، وتمكن من تدميرها، زاعماً أنها كانت قد استخدمت لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه القوات الإسرائيلية. أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنذاراً إلى سكان 3 بلدات في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر.

أعلن وزراء إسرائيليون معارضتهم وقف إطلاق النار مع لبنان وامتنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن عرض التصويت على قرار بهذا الخصوص بعد ما أعلنه أمين عام حزب الله عن رفضه وقف النار. شن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك هجوماً حاداً على حكومة بنيامين نتنياهو، متهماً إياها بإفشال فرص غير مسبوقة في لبنان وسوريا وغزة، وبإغراق إسرائيل في حرب استنزاف بلا أفق.

نشر حزب الله اللبناني ملخص عملياته العسكرية التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب الذي أعلنته واشنطن. عرض حزب الله اللبناني مشاهد من عملية نفذها ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، استخدم فيها محلقّة انقضاضية، رصدت الهدف بالتصوير الحراري. نقل موقع واللاه العبري عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يتجه لتوسيع الهجوم على لبنان بعد رفض حزب الله مسودة اتفاق وقف النار التي جرت صياغتها برعاية أمريكية





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