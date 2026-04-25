تصعيد دبلوماسي: رد فعل أوروبي على تصريحات وزير الخارجية الإيراني ومحادثات جديدة في باكستان

أثار تصريح لوزير الخارجية الإيراني حول زيارته المرتقبة لعدد من الدول رد فعلًا من نائب أوروبي، بينما تتجه الأنظار نحو محادثات جديدة في باكستان بين إيران ووفد أمريكي رفيع المستوى في محاولة لتهدئة التوترات الإقليمية المتصاعدة.

أثار تصريح لوزير الخارجية ال إيران ي حسين أمير عبد اللهيان، يتعلق بزيارته المرتقبة إلى إسلام آباد ومسقط وموسكو، رد فعلًا من النائب في البرلمان الأوروبي، غيوم والتز.

فقد أعاد والتز نشر صورة لتدوينة عراقجي، حيث أكد الوزير الإيراني على أهمية التنسيق الوثيق مع الشركاء بشأن القضايا الثنائية والتشاور حول التطورات الإقليمية، مع التأكيد على أن الجيران يمثلون الأولوية في السياسة الخارجية الإيرانية. لكن والتز علق على هذا التصريح بتساؤل استنكاري عبر صفحته الرسمية على منصة إكس، مستغربًا التناقض بين الدعوة إلى الأولوية للجيران وبين إطلاق آلاف الصواريخ والمسيرات والصواريخ الباليستية على أحيائهم وفنادقهم ومطاراتهم.

هذا التساؤل يعكس حالة من الشك والريبة حيال النوايا الإيرانية المعلنة، خاصة في ظل التصعيد الإقليمي الأخير. ويأتي هذا التفاعل في سياق الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تجري حاليًا في المنطقة، وخاصة في إسلام آباد، حيث لعب الوسطاء الباكستانيون دورًا محوريًا في محاولة التوصل إلى تهدئة بين طهران وواشنطن، وذلك في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني الانتقامي الذي تلاه. هذه الأحداث أدت إلى تصاعد التوترات الإقليمية وتهديد استقرار المنطقة.

ومع ذلك، باءت المحاولات الأولية لإطلاق الجولة الثانية من المحادثات في إسلام آباد بالفشل هذا الأسبوع، مما كشف عن وجود خلافات جوهرية تعيق التوصل إلى حل نهائي للأزمة. تشير التقارير إلى أن هذه الخلافات تتعلق بشكل أساسي بمسائل جوهرية تتعلق بضمانات أمنية متبادلة وآليات للرقابة على الأنشطة الإقليمية. كما أن هناك تباينًا في وجهات النظر حول طبيعة الردود الانتقامية المتبادلة وكيفية تجنب المزيد من التصعيد.

في هذا الإطار، أفاد مصدر أمريكي ووسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت سابق من يوم الجمعة، بأنه كان من المتوقع أن يجري وفد إيراني محادثات مع وسطاء باكستانيين، وليس مع ممثلين أمريكيين بشكل مباشر، مما يعكس تعقيد المشهد التفاوضي. وفي تطور لافت، وصل وزير الخارجية الإيراني إلى باكستان في وقت متأخر من ليلة الجمعة، تمهيدًا لمحادثات جديدة من المقرر إجراؤها يوم السبت مع المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

هذه المحادثات تعتبر حاسمة في تحديد مسار المفاوضات المستقبلية وإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد الحالي. وقبل انعقاد هذه المفاوضات، سارعت إيران إلى توضيح موقفها من لقاء وفد أمريكا، مؤكدة على أهمية احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما شددت على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتصعيد، بما في ذلك إنهاء الدعم الأمريكي الإسرائيلي للأنشطة التي تعتبرها إيران تهديدًا لأمنها القومي.

الوضع الإقليمي لا يزال هشًا ويتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة ومسؤولة من جميع الأطراف المعنية لتجنب المزيد من التصعيد وضمان استقرار المنطقة. النجاح في هذه المفاوضات يعتمد على قدرة الأطراف على إيجاد أرضية مشتركة والتغلب على الخلافات العميقة التي تفصل بينها. كما يتطلب الأمر بناء الثقة المتبادلة والالتزام بالحلول السلمية للخلافات





إيران الولايات المتحدة باكستان التصعيد الإقليمي المفاوضات

