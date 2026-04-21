تصعيد ميداني في جنوب لبنان: حزب الله يستهدف مربض مدفعية إسرائيلي وسط تعثر مسار وقف إطلاق النار

حزب الله ينفذ عملية عسكرية واسعة ضد أهداف إسرائيلية رداً على خروقات الهدنة، بينما تؤكد الحكومة اللبنانية تمسكها بالخيار الدبلوماسي لضمان السيادة الوطنية وسط استمرار التوتر الميداني.

في تطور ميداني متسارع يعكس هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 16 أبريل الجاري بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن حزب الله ال لبنان ي مساء الثلاثاء عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مربض مدفعية تابع للجيش ال إسرائيل ي في مستوطنة كفرجلعادي. وأكد بيان صادر عن المقاومة الإسلامية أن العملية جاءت ردا مباشراً على خروقات الاحتلال المستمرة، حيث استخدم الحزب صلية صاروخية مكثفة مدعومة بسرب من المسيرات الانقضاضية، مشيراً إلى أن المربض المستهدف كان مصدراً للقصف المدفعي الأخير الذي طال بلدة يحمر الشقيف. وتأتي هذه التطورات في ظل إحصائيات مقلقة تؤكد تجاوز الخروقات ال إسرائيل ية حاجز المائتين انتهاكاً، شملت اعتداءات سافرة على المدنيين وعمليات تدمير ممنهجة للقرى والمنازل في الجنوب ال لبنان ي، مما يضع مستقبل الاتفاق على المحك.

من جانبه، أقر الجيش الإسرائيلي بتعرض قواته لعمليات قصف صاروخي في بلدة رب الثلاثين، مبرراً تحركاته العسكرية في المنطقة بزعم وجود تهديدات فورية من قبل عناصر مسلحة تجاوزت خط الدفاع الأمامي. وفي سياق متصل، تتواصل الأزمات الميدانية في المنطقة، حيث سجلت تقارير إعلامية عمليات تجريف واسعة تنفذها القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة، إضافة إلى مساعٍ دبلوماسية لفتح معابر حدودية جديدة. وفي خضم هذه الأجواء المشحونة، أكد رئيس حكومة لبنان نواف سلام من لوكسمبرغ أن خيار الدبلوماسية لا يعبر عن ضعف، بل يمثل مسؤولية وطنية تهدف للوصول إلى حل دائم يحفظ سيادة لبنان، وهو الموقف الذي دعمته تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي وصف الدبلوماسية بأنها حرب من دون دماء لتجنب ويلات الدمار والخراب.

وعلى الصعيد السياسي الأوسع، يرى التيار الوطني الحر أن التفاوض مع إسرائيل يظل خياراً مشروعاً بشرط أن يؤدي بشكل حاسم إلى الانسحاب الكامل واستعادة السيادة اللبنانية على كافة أراضيها، ووقف الانتهاكات الجوية والبرية والبحرية. وفي المقابل، تتصاعد المخاوف من توجهات إسرائيلية لإعادة إحياء سياسات استيطانية قديمة، مثل سياسة الجدار والبرج، مما يعزز القلق من وجود نوايا لتغيير الواقع الجغرافي والأمني على الحدود. ومع اقتراب جولة ثانية من المفاوضات المباشرة، يقف لبنان أمام تحدٍ مزدوج؛ يتمثل في كيفية الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع انهياره، وفي الوقت نفسه الصمود في وجه السياسات الإسرائيلية التي تواصل تدمير البنية التحتية الحدودية وتمنع عودة المهجرين إلى قراهم، مما يجعل المشهد السياسي والميداني في لبنان يعيش حالة من التوتر المستمر في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من نتائج.





