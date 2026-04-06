تصعيد في الشرق الأوسط: الحوثيون يستهدفون إيلات بعملية مشتركة.. وتوتر إقليمي متزايد

أعلن الحوثيون عن عملية عسكرية مشتركة ضد أهداف إسرائيلية في إيلات، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي. تقارير عن هجمات منسقة على إسرائيل، وتقدم في العمليات العسكرية بلبنان، وتصريحات أمريكية متضاربة حول إيران.

أعلن الحوثيون في اليمن عن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الحرس الثوري ال إيران ي و' حزب الله ' اللبناني، استهدفت أهدافًا حيوية وعسكرية إسرائيل ية في مدينة إيلات . جاء ذلك في بيان للحوثيين، أكدوا فيه أن العملية تمت بدعم وإسناد من محور الجهاد والمقاومة في إيران ولبنان والعراق وفلسطين، وفي إطار مواجهة ما وصفوه بالمخطط الصهيوني الذي يستهدف المنطقة. وذكر البيان أن العملية شملت إطلاق صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة، وأنها حققت أهدافها بنجاح.

أفاد مراسلون بتعرض تل أبيب ومناطق واسعة في إسرائيل لهجوم منسق من إيران ولبنان واليمن باستخدام الصواريخ والمسيرات، مما استدعى إطلاق صافرات الإنذار في عدة مناطق. وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة اليمنية تتابع بفخر واعتزاز ما يسطره الشعب الإيراني من صمود وتضحيات، معربًا عن تحياته للشعب الإيراني، والقوات المسلحة الإيرانية، والحرس الثوري، وسادة المجاهدين في المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق. في سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن الحظ حالف الإيرانيين في إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية، معتبرًا أن الأمر كان محض صدفة. في سياق آخر، أفادت صحيفة 'فورين أفيرز' بأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تجبر دول الخليج على إعادة النظر في علاقاتها مع واشنطن. من جانبه، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن القوى المنافسة للولايات المتحدة تعمل على تقويض النظام العالمي أحادي القطب. وفي سياق آخر، أكد رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، هاني خضر، أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية نتيجة الأحداث الجارية في المنطقة، وذلك في إطار استعدادات مصرية نووية تحسبا لأي سيناريو محتمل. في الأثناء، أعلنت مقاتلة أمريكية متقدمة من طراز 'إف-35 إيه' (F-35A) حالة طوارئ جوية في أجواء العراق، بعد تفعيلها رمز الاستجابة الرادارية الدولي للطوارئ '7700'. كما نفى البيت الأبيض أن تكون إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أقرت خطة محددة لوقف إطلاق النار مع إيران، مؤكدًا أن مقترح الهدنة لمدة 45 يوما هو واحد من بين خيارات متعددة قيد التداول. وفي تطورات أخرى، تتواصل العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، حيث يستمر التصعيد في لبنان مع غارات إسرائيلية مكثفة على الجنوب والضاحية والبقاع، بينما يواصل حزب الله قصف مواقع إسرائيلية بالتوازي مع محاولات إسرائيل توسيع عملياتها البرية جنوبا. وتشير التقارير إلى استمرار الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، مع استمرار الغارات والهجمات المتبادلة، وجهود الوساطة الإقليمية التي قد تفضي إلى وقف إطلاق النار. وأعربت تايلور غرين عن انتقادها لترامب، واصفة تهديداته لإيران بالجنون والشر، وأنها تخالف التعاليم المسيحية





