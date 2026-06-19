تصعيد عسكري ومقتل جنود إسرائيليين: غارات واسعة على شرق لبنان وندوات دولية

بعد مقتل أربعة جنود إسرائيليين في هجوم، شنت إسرائيل سلسلة غارات على مواقع حزب الله في شرق وجنوب لبنان، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى. التطورات تأتي رغم اتفاق أمريكي إيراني لوقف العمليات العسكرية في المنطقة، وتضامن France مع لبنان، ودعوات صينية لاحترام وقف النار.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي، الجمعة، ضرب "أهداف ل حزب الله " في شرق لبنان بعد مقتل أربعة من جنوده في هجوم. وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر لبنان ية، بمقتل ما لا يقل عن 15 شخصاً في ال غارات ال إسرائيل ية التي استهدفت جنوب لبنان .

وأفادت تقارير إخبارية بوقوع غارة اسرائيلية قرب مدينة بعلبك في شرق لبنان لأول مرة منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني. وقال الجيش في بيان "قبل وقت قصير ورداً على الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله الذي يواصل الإعداد وشن هجمات إرهابية على جنود إسرائيليين، قام الجيش بضرب مواقع بنى تحتية لحزب الله في سهل البقاع". وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن "كل لبنان يجب أن يحترق" بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده جنوب البلاد.

إذ كتب بن غفير عبر حسابه على منصة إكس، قائلاً: مقابل كل دمعة لأم إسرائيلية، يجب أن تبكي ألف أم لبنانية". وأضاف: "مع كامل الاحترام للأمريكيين، يجب على إسرائيل أن توضح للعالم أجمع أن دماء أبنائنا وأمن مواطنينا ليسا هدرًا. يجب أن تحترق لبنان بأكملها. واجبنا الأسمى هو حماية مواطني إسرائيل وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي، وهذا الالتزام يتقدم على كل اعتبار آخر".

"كفى من هذه المناورات. في الشرق الأوسط، لا يُنتصر بالردود المتزنة وضبط النفس، بل بالهجوم الكاسح. بالإبادة. بسحق الإرهاب".

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ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من توقيع قادة الولايات المتحدة وإيران اتفاق مبدئي يهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران. وبموجب هذا الاتفاق المؤقت يُطلب من الطرفين وحلفائهما تعليق جميع الأنشطة العسكرية، بما في ذلك في لبنان. وأفاد جيش الإسرائيلي، في بيان، بأنه هاجم خلال الليل، ويواصل مهاجمة "عناصر وبنى تحتية إرهابية" تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان. وأشار الجيش إلى أن هذه الضربات تأتي "عقب انتهاكات متكررة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار" من جانب حزب الله.

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وامتدت الحرب في الشرق الأوسط إلى لبنان مع إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل في الثاني من مارس/ آذار، رداً على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وردت إسرائيل بغارات واسعة النطاق واجتياح بري لمناطق حدودية في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3900 شخص، بحسب السلطات اللبنانية. وقالت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، الجمعة، إن المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة دعا جميع الأطراف المعنية، ولا سيما إسرائيل، إلى الكف عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟ كما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم لجمعة: إنه "يجب على إسرائيل وقف أعمالها العدائية في لبنان، وعلى الولايات المتحدة ممارسة الضغط على إسرائيل". وقال بارو، في حديثه لإذاعة فرانس إنفو الفرنسية، إن فرنسا ما زالت تعمل على عقد مؤتمر دولي من أجل حشد الدعم للجيش اللبناني





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