تصعيد أمريكي عراقي: أزمة تتفاقم على خلفية مكافآت مالية وتجميد أموال

تدهور حاد في العلاقات بين واشنطن وبغداد بسبب مكافآت مالية للفصائل المسلحة، وتجميد عائدات النفط العراقية، وهجوم على دبلوماسيين أمريكيين، مما يهدد الاستقرار الإقليمي.

في غضون أيام معدودة، شهدت العلاقة بين واشنطن وبغداد تحولاً حاداً من شراكة أمنية هشة إلى أزمة مفتوحة ذات تداعيات خطيرة. هذا التحول جاء نتيجة لتزامن ثلاثة ملفات متفجرة: مكافأة مالية كبيرة مقابل معلومات عن قائد كتائب "سيد الشهداء"، وتجميد جزء كبير من عائدات النفط العراق ية في البنوك الأمريكية، وهجوم مسلح استهدف دبلوماسيين أمريكيين في العاصمة بغداد.

هذه الملفات مجتمعة تشير إلى أن إدارة ترمب اتخذت قراراً برفع مستوى المواجهة مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وأن العراق يدفع ثمن صراعات لا يملك القدرة على التحكم بها. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على هاشم فنيان رحيمي السراجي، المعروف بـ"أبو آلاء الولائي"، الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء".

وتتهم واشنطن هذه الكتائب بأنها منظمة إرهابية مسؤولة عن قتل المدنيين العراقيين وشن هجمات على المصالح الدبلوماسية الأمريكية في العراق، بالإضافة إلى استهداف القواعد العسكرية والأفراد الأمريكيين في كل من العراق وسوريا. ولم تقتصر الإجراءات الأمريكية على المكافأة المالية، بل شملت أيضاً عرض الإقامة في الولايات المتحدة كحافز إضافي. الأمر الأكثر خطورة هو أن السراجي ليس مجرد قائد ميليشيا، بل هو شخصية مؤثرة سياسياً داخل تحالف الإطار التنسيقي، وهو أكبر كتلة شيعية في البرلمان العراقي.

هذا الترابط بين العمل المسلح والنفوذ السياسي يجعل ملاحقة السراجي من قبل الولايات المتحدة تتجاوز الجانب الأمني، وتثير تساؤلات حول السيادة العراقية والعلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة. وتأتي هذه المكافأة بعد فترة وجيزة من مكافأة مماثلة تم رصدها ضد أحمد الحميداوي، زعيم كتائب حزب الله العراقي، مما يدل على أن واشنطن تتبع سياسة منهجية لاستهداف قادة الفصائل واحداً تلو الآخر.

إلى جانب ذلك، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزارة الخزانة الأمريكية أوقفت تحويل شحنة من عائدات النفط العراقي، تقدر بنحو 500 مليون دولار، كانت مودعة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. هذا الإجراء هو الثاني من نوعه منذ اندلاع التوتر بين إيران وإسرائيل. ولم تقتصر العقوبات على الجانب المالي، بل امتدت لتشمل تجميد تمويل برامج مكافحة الإرهاب وتدريب القوات المسلحة العراقية، مما يمثل ضربة قوية للتعاون الأمني بين البلدين.

وربطت واشنطن استئناف هذا الدعم بشروط صارمة: وقف هجمات الفصائل الموالية لإيران، والبدء الفعلي في تفكيك هذه الجماعات المسلحة. هذا يضع الحكومة العراقية في موقف صعب للغاية، حيث لا تستطيع مواجهة فصائل مسلحة تشاركها في السلطة، ولا يمكنها تحمل تكلفة العقوبات الأمريكية المتزايدة على اقتصاد هش بالفعل. أما الملف الأكثر إثارة للجدل فهو الكمين الذي استهدف دبلوماسيين أمريكيين في بغداد، مما دفع الخارجية الأمريكية إلى استدعاء السفير العراقي في واشنطن وتقديم احتجاج رسمي.

هذا الاعتداء على دبلوماسيين في عاصمة دولة حليفة يتجاوز مجرد الاستفزاز، ويشكك في أساس العلاقات الدولية، ويدحض الادعاءات بأن الفصائل تميز بين الأهداف العسكرية والدبلوماسية. وتزامن ذلك مع استمرار استهداف السفارة الأمريكية في بغداد ومنشآتها في المطار وحقول النفط التي تديرها شركات أجنبية، مما يؤكد أن تعليق بعض الفصائل لعملياتها بعد الهدنة الأمريكية الإيرانية كان مجرد مناورة تكتيكية.

وفي إشارة إلى القلق الإيراني من هذا التصعيد، أفاد مسؤول عراقي رفيع المستوى بوصول القائد الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع القادة السياسيين وزعماء الفصائل الموالية لإيران في محاولة لاحتواء التداعيات





العراق الولايات المتحدة الفصائل المسلحة العقوبات الاقتصادية التصعيد الأمني

