تصعيد عسكري في الخليج: إنذار بحريني وضربات إيرانية على قواعد أمريكية في الكويت

أطلقت البحرين صافرات الإنذار تحذيرا للمواطنين والمقيمين بالتوجه إلى أماكن آمنة، في الوقت الذي أعلنت فيه الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، وتبنى الحرس الثوري الإيراني استهداف القواعد الأمريكية فيها ردا على غارات سابقة على جزيرة قشم، 무엇 زاد من حدة التوترات الإقليمية.

أعلنت وزارة الداخلية البحرين ية عن إطلاق صافرات الإنذار، موضحة أنه على المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن حفاظا على السلامة العامة. وقالت وزارة الداخلية البحرين ية في بيان: "تم إطلاق صافرة الإنذار ونظرا لوجود خطر نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن وعدم إشغال الطرق الرئيسية إلا عند الضرورة حفاظا على السلامة العامة، وسوف نوافيكم لاحقا بمزيد من الإرشادات بما يحفظ أمن وسلامة الجميع".

وجاء هذا التحذير تزامنا مع انتشار لقطات تظهر تفعيل نظام الإنذار المبكر، حيث طالبت الجهات المعنية بعدم تصوير المواقع أو تداول أي شائعات غير دقيقة قد تؤثر على السلم المجتمعي. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان فجر الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. كما أكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أنه "استهدف القواعد العسكرية الأمريكية في دولة الكويت بضربات صاروخية دقيقة ومكثفة، ردا على الغطرسة والعدوان السافر الذي ارتكبته القوات الأمريكية باستهدافها جزيرة قشم".

وحذر الحرس الثوري الإيراني من أن "أي حماقة جديدة، أو اعتداء آخر، أو تحرك يمس شبرا واحدا من حدود وسيادة البلاد، سيجابه برد زلزالي يتجاوز القواعد والحدود المعمول بها، ولن تتوانى القوات الباسلة في تحويل كافة مقار المعتدين ومصالحهم في المنطقة إلى رماد"





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