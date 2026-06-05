شنت إسرائيل سلسلة هجمات على لبنان أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 على الأقل، في تحدٍ لجهود تثبيت وقف إطلاق النار. شملت الهجمات غارات جوية وقصف مدفعي استهدفت عدة مناطق في محافظتي النبطية وصور، بما في ذلك محيط مستشفى ومبانٍ مدنية. يأتي التصعيد amidst مفاوضات واشنطن التي أعلنت عن نوايا لوقف إطلاق النار، لكن حزب الله رفض الاتفاق. الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ مارس تزيد عن 3500 قتيل وأكثر من 10000 جريح ومليون نازح.

واصلت إسرائيل سياسة التصعيد العسكري ضد لبنان ، حيث شنت الجمعة أكثر من 12 هجوما متنوعا شملت غارات جوية وقصف مدفعي، مما أسفر عن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن أربعة عشر آخرين.

ورغم多个 جهود دبلوماسية محلية ودولية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ في السابع عشر من أبريل نيسان ومددته واشنطن حتى مطلع يوليو تموز المقبل، إلا أن الآلة العسكرية الإسرائيلية واصلت عملياتها العدوانية على多个 مناطق في جنوب لبنان. في محافظة النبطية، استهدفت غارة إسرائيلية مبنى سكنيا قرب مخفر الدرك في بلدة الدوير، مما أدى إلى تدميره بالكامل وارتقاء شهيد وإصابة另一个人.

كما شنت طائرات إسرائيلية مسيرة سلسلة غارات على بلدتي حبوش وعبا، واستهدفت دراجة نارية عند مفرق النجدة الشعبية في المنطقة نفسها، مما خلف إصابة另一个人. ودخل التصعيد مرحلة جديدة مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف多个 بلدات ومناطق هي كفررمان، والنبطية الفوقا، وأطراف بلدتي شوكين وميفدون، بالإضافة إلى غارة مسيرة على محيط مستديرة حاروف - تول.

وفي قضاء صور، شهدت المنطقة هجوما جديدا حيث أصيب اثنا عشر شخصا جراء غارة استهدفت محيط مستشفى جبل对方，وتسببت في تدمير مبنى تابع لبنك عودة، وقد acted فرق الدفاع المدني على الفور لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة. كما تعرضت بلدة مجدل زون في القضاء نفسه لغارة جوية إسرائيلية، بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدتي برج قلاوية ودير كيفا.

تأتي these الهجمات amidst انعقاد جولات تفاوضية في واشنطن حيث أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل بعد أربعة جولات من المفاوضات، يوم الخميس، إعلان نوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران حزب الله وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني. لكن الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، هاجم هذه النتائج واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني"، مما يعكس الخلافات العميقة حول صيغة Agreement. ويأتي إعلان النوايا وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي رغم وقف إطلاق النار الهش.

وعلى خلفية الصراع الأوسع بين إسرائيل وإيران، تشن إسرائيل منذ الثاني من مارس آذار عدوانا موسعا على لبنان، أسفر حتى يوم الخميس عن مقتل ثلاثة آلاف وخمسمائة وستة وعشرين شخصا وإصابة عشرة آلاف وسبعة وثلاثين آخرين، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون لبناني من منازلهم. these الأرقام تظهر فداحة الأزمة الإنسانية التي تجتاح لبنان نتيجة الحرب المستمرة





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