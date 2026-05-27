تصعيد إسرائيلي غير مسبوق في جنوب لبنان: غارات وإنذارات إخلاء واشتباكات مع حزب الله

شنت إسرائيل غارات كثيفة على النبطية وأصدرت أوامر إخلاء لمدن وقرى كاملة في جنوب لبنان والبقاع، في أوسع عملية عسكرية منذ بدء الحرب. حزب الله يرد بتدمير دبابة والتصدي لقوة إسرائيلية، وسط ارتفاع القتلى إلى 31 ونزوح جماعي. الأمم المتحدة والولايات المتحدة تدعوان لضبط النفس.

في تصعيد خطير وغير مسبوق، وسعت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان لتشمل هجمات برية وجوية واسعة النطاق ضد حزب الله ، متزامنة مع إنذارات إخلاء نادرة لمدن وقرى بأكملها، مما أدى إلى نزوح جماعي وارتفاع حصيلة القتلى إلى 31 شخصًا على الأقل.

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على مدينة النبطية بعد إصدار إنذار بإخلائها بالكامل وتوجيه السكان نحو شمال نهر الزهراني. هذه الخطوة وصفتها مصادر محلية بأنها الأوسع منذ اندلاع الحرب الحالية، حيث شملت أوامر الإخلاء عشرات القرى في الجنوب والبقاع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صرح بأن بلاده بصدد تكثيف العمل العسكري في لبنان لتعزيز ما يسمى بالمنطقة الأمنية بهدف حماية شمال إسرائيل. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية متجاوزًا الخط الأصفر، وهو خط دفاعي رسمته إسرائيل سابقًا.

في المقابل، أعلن حزب الله التصدي لقوة إسرائيلية قرب بلدة زوطر الشرقية، مؤكدًا تدمير دبابة ميركافا واستمرار الاشتباكات العنيفة. كما أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض عدة مسيرات أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية. تطورات ميدانية جاءت في وقت تسجل فيه المنطقة أعلى مستويات التوتر منذ سنوات، وسط اتهامات متبادلة لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وأظهرت بيانات حديثة أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت خلال الساعات الأخيرة أكبر عدد من الانتهاكات الجوية منذ بدء سريان اتفاق وقف النار، بما في ذلك مئات حوادث إطلاق النار التي استهدفت مواقع يُشتبه بوجود عناصر حزب الله فيها. في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذيفة أطلقت من لبنان في منطقة مفتوحة داخل شمال إسرائيل بعد دوي صفارات الإنذار في عدة بلدات، مؤكدًا عدم تسجيل إصابات.

هذا الهجوم يأتي ردًا على الغارات الإسرائيلية التي أوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المدنيين، حيث أفادت مصادر طبية لبنانية بارتفاع عدد القتلى إلى 31 شخصًا، بينهم نساء وأطفال. تداعيات التصعيد العسكري تسببت في موجة نزوح غير مسبوقة من القرى الحدودية، حيث اتجه آلاف اللبنانيين نحو صيدا وبيروت والمناطق الشمالية، وسط نقص حاد في الوقود والمواد الغذائية والدواء. منظمة الصحة العالمية حذرت من كارثة إنسانية وشيكة إذا لم يتم فتح ممرات إغاثة عاجلة.

دوليًا، دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة الحوار، بينما أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها نبهت إلى ضرورة تجنب استهداف المدنيين. في الأثناء، أعلن حزب الله عن تنفيذ عدة عمليات هجومية ضد مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مؤكدًا أنه لن يسمح باستمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

هذه التطورات ترفع منسوب القلق من اندلاع حرب شاملة قد تمتد إلى مناطق أخرى، خاصة مع استمرار المواجهات على الحدود السورية العراقية وتبادل الاتهامات بين إيران والتحالف الدولي. في خضم ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي حشد قواته على الحدود، مهددًا بتوسيع العمليات البرية إلى عمق الأراضي اللبنانية إذا استمرت هجمات حزب الله. على الأرض، تتزايد عمليات القصف المدفعي المتبادل بين الجانبين، مما أدى إلى تدمير مئات المنازل والبنية التحتية في القرى اللبنانية.

النازحون يعانون ظروفًا صعبة في مراكز الإيواء المكتظة، وسط بطء في وصول المساعدات الدولية. وفي سياق متصل، كشفت مصادر أمنية أن إسرائيل استخدمت لأول مرة ذخائر عنقودية في بعض الغارات، ما أثار انتقادات حقوقية دولية. ردود الفعل العربية كانت متباينة؛ إذ دانت كل من السعودية ومصر والإمارات التصعيد الإسرائيلي، محملة إياه مسؤولية تدهور الأوضاع، بينما لم تصدر مواقف واضحة من دول أخرى.

على الصعيد الإعلامي، تواصل وكالات الأنباء نقل مشاهد الدمار والخراب من جنوب لبنان، فيما حظرت إسرائيل دخول الصحفيين إلى المنطقة العسكرية المغلقة. مستقبل الأزمة يبدو غامضًا، مع استمرار التصعيد رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار. المحللون يرون أن إسرائيل تسعى إلى تغيير قواعد الاشتباك وإنشاء حزام أمني بعمق 10 كيلومترات، وهو ما يرفضه حزب الله جملةً وتفصيلاً. الحرب النفسية مستعرة من خلال التحذيرات والإنذارات المتكررة، مما يزيد من حالة القلق بين السكان.

في الوقت نفسه، يستمر القصف المتقطع على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، مع ترقب لردود فعل جديدة. هذا التقرير يسلط الضوء على أبعاد الأزمة الإنسانية والأمنية المتفاقمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك سريع لوقف نزيف الدم وإنقاذ المدنيين





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل حزب الله غارات تصعيد

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

المنتخب الروسي يتأهل إلى الدور الثاني بكأس العالم لكرة اليد 'مصر 2021'حقق المنتخب الروسي فوزا ثمينا على حساب نظيره السلوفيني بنتيجة 31-25 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر لغاية 31 يناير.

Read more »

31 #وظيفة شاغرة للجنسين بفروع وزارة النقل | صحيفة المواطن الإلكترونية31 وظيفة شاغرة للجنسين بفروع وزارة النقل أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (31) وظيفة هندسية وإدارية شاغرة للجنسين،

Read more »

ضبط 31 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص | صحيفة المواطن الإلكترونيةضبط 31 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون

Read more »

الإمارات تقلص عدد دول التأشيرة إلى 31 دولة | صحيفة المواطن الإلكترونيةالإمارات تقلص عدد دول التأشيرة إلى 31 دولة قلص جواز السفر الإماراتي عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لحامله إلى 31 دولة فقط.

Read more »

31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية31 هدفًا تمنح النصر لقب الأقوى هجوميًا نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في إحراز 31 هدفًا حتى الآن بعد مرور 11 جولة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

Read more »

«تكوين»: انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 29.53% من رأس المالأعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، أمس، انخفاض الخسائر المتراكمة من 42% في 31 ديسمبر الماضي إلى 29.53% في 31 مارس الماضي، من رأس مال الشركة الحالي البالغ 764.6 مليون ريال.

Read more »