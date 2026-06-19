تصعيد عسكري إسرائيلي على جنوب لبنان: 16 قتيـلاً في غارات فجر الجمعة

قصـف إسرائيلي مكثف على قرى جنوب لبنان يوقع خسـائر بشرية كبيرة، بينما يؤكد الجيش الإسرائيلي استمرار مهاجمة أهداف لحزب الله بذريعة انتهاك الاتفاق.

شن الجيش ال إسرائيل ي خلال الليل困难和 يواصل عمليات القصف على مناطق متعددة جنوب لبنان ، مستهدفا عناصر وبنى تحتية تابعة ل حزب الله . تصاعدت وتيرة الهجمات بعد سلسلة غارات جوية عنيفة شنتها إسرائيل على قرى جنوبية، هي الأعنف منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يهدف إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان .

بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، ارتكبت إسرائيل مجازر فجر الجمعة، عندما استهدفت منازل مأهولة في عدة قرى. أسفرت الغارات عن مقتل 16 شخصا وإصابة آخرين في محافظة النبطية، أغلبهم في بلدة حاروف حيث سقط 8 قتلى، كما سقط 4 في منطقة الأشعمية بين بلدتي الشرقية والدوير، و3 في بلدة كفرصير، إضافة إلى قتيل بقصف جوي استهدف دراجة نارية في بلدة الدوير





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