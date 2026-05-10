تصعيد ميداني عنيف في جنوب لبنان: ضربات مكثفة لحزب الله وردود إسرائيلية دموية ترفع حصيلة الضحايا

تقرير مفصل حول العمليات العسكرية المتبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، مسلطاً الضوء على استهداف المقرات القيادية والآليات العسكرية، والانتهاكات الإسرائيلية التي طالت الكوادر الطبية وأدت إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين.

شهدت الساعات الأخيرة في الجنوب اللبناني تصعيداً ميدانياً واسع النطاق، حيث أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية المركزة التي استهدفت تجمعات وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الحزب في بياناته أن هذه التحركات تأتي في سياق الدفاع عن السيادة اللبنانية وحماية الشعب من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وذلك رداً على خروقات وقف إطلاق النار التي ارتكبها العدو في عدة قرى جنوبية، مما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى بين المدنيين العزل. وقد شملت العمليات استهداف سبعة تجمعات عسكرية في مناطق استراتيجية تشمل مدينة الخيام وبلدات دير سريان ورشاف والطيبة وطيرحرفا، حيث تم استخدام مزيج من القذائف المدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة لضمان دقة الإصابة وتدمير الأهداف.

ولم تقتصر العمليات على التجمعات البشرية، بل امتدت لتشمل الآليات العسكرية الثقيلة، حيث استهدفت مسيرتان انقضاضيتان جرافتين عسكريتين من طراز 'D9' في بلدتي دير سريان وبنت جبيل، وهي آليات تستخدمها إسرائيل عادة في عمليات التدمير وتجريف الأراضي. كما وجه الحزب ضربات دقيقة إلى مقر قيادي في مدينة الخيام ومدرعة اتصالات من نوع 'هامر' في بلدة طيرحرفا، بالإضافة إلى تدمير مركز قيادي مستحدث في بلدة البياضة.

وقد لفتت التقارير إلى أن استخدام طائرات مسيرة تعمل بتقنية الألياف الضوئية يمثل تحدياً تكنولوجياً كبيراً للجيش الإسرائيلي، نظراً لصعوبة رصد هذه المسيرات أو اعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، مما يجعلها سلاحاً فعالاً في استهداف القوات الميدانية بدقة عالية. على الجانب الآخر، انعكست تداعيات هذه الهجمات على المستوطنات الشمالية في إسرائيل، حيث سادت حالة من التوتر والقلق في بلدات الجليل الأعلى، بما في ذلك زرعيت وشومرة وإيفن مناحم.

وقد دوت صفارات الإنذار بشكل متكرر لتحذير السكان من تسلل طائرات مسيرة وإطلاق صواريخ وقذائف قادمة من الأراضي اللبنانية. وفي حين ادعت صحيفة 'يديعوت احرنوت' عدم وقوع إصابات مباشرة نتيجة اعتراض هذه الهجمات، إلا أن حالة الاستنفار ظلت قائمة. وفي محاولة لتصعيد الضغوط، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحذيرات إخلاء فورية لسكان بلدات دير الزهراني وجرجوع وسجد في جنوب لبنان، زاعماً أن حزب الله يخرق اتفاقيات وقف إطلاق النار.

وطالب السكان بالابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر عن منازلهم تمهيداً لشن غارات جوية مكثفة. هذا التصعيد الإسرائيلي يتزامن مع توغل بري للجيش الإسرائيلي وصل إلى عمق عشرة كيلومترات داخل الحدود الجنوبية، في محاولة لفرض واقع ميداني جديد والسيطرة على مناطق استراتيجية، وهو ما يفاقم من حالة التوتر العسكري ويزيد من احتمالات توسع رقعة الصراع في المنطقة. أما على الصعيد الإنساني، فإن الكارثة تزداد عمقاً مع استمرار الاستهداف الممنهج للمرافق الصحية والكوادر الطبية.

فقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن وقوع مجزرة جديدة استهدفت نقطتين تابعتين للهيئة الصحية الإسلامية في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل مسعفين وإصابة خمسة آخرين. وقد وقعت هذه الغارات في منطقتي قلاويه وتبنين، مما يشير إلى تعمد استهداف فرق الإغاثة التي تحاول إنقاذ الجرحى تحت القصف.

وتكشف الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مركز عمليات الطوارئ عن أرقام مفجعة، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا منذ الثاني من مارس الماضي إلى ألفين وثمانمئة وستة وأربعين شهيداً وثمانية آلاف وستمئة وثلاثة وتسعين جريحاً، مع تسجيل مقتل واحد وخمسين شخصاً وإصابة مئة وسبعة آخرين في الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط. هذا العدوان الواسع أدى إلى نزوح أكثر من مليون وستمئة ألف شخص، وهو ما يمثل نحو خمس سكان لبنان، مما خلق أزمة نزوح غير مسبوقة وضغطاً هائلاً على الموارد المحدودة.

وبالرغم من محاولات التهدئة، مثل الهدنة التي بدأت في السابع عشر من أبريل وتم تمديدها حتى السابع عشر من مايو الجاري، إلا أن إسرائيل استمرت في خرقها يومياً عبر عمليات قصف دموية وتفجير واسع للمنازل في عشرات القرى، مما يجعل أي حديث عن سلام أو وقف إطلاق النار مجرد حبر على ورق في ظل استمرار التوغلات العسكرية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني





حزب الله جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي عدوان إسرائيلي أزمة إنسانية

