تصعيد حوثي في البحر الأحمر: دوافع سياسية وقيود عسكرية

تحليل لتصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب، حيث تثير التحركات تساؤلات حول الدوافع والقدرات، بين رسائل سياسية وعمليات محدودة، وسط تحذيرات من انعكاسات خطيرة على اليمن والمنطقة.

تشهد الساحة اليمنية والإقليمية موجة جديدة من التصعيد الحوثي في البحر الأحمر و باب المندب ، وهو تصعيد يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية وقدرات الجماعة وحدود تأثيرها.

فبينما يرى مراقبون أن هذه التحركات تأتي في سياق إظهار الولاء لإيران وتعزيز موقع الحوثيين في محور المقاومة، يشكك آخرون في جدواها العسكرية ويرونها رسائل سياسية أكثر منها عمليات هجومية حقيقية. في هذا السياق، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع إطلاق صواريخ على إسرائيل وفرض حصار كامل على الملاحة الإسرائيلية، معتبراً كل حركة إسرائيلية هدفاً عسكرياً.

لكن هذه الادعاءات قوبلت بتشكيك من قبل المحللين الذين يرون أن الحوثيين يفتقرون إلى القدرة على تنفيذ حصار شامل، وأن أي تصعيد كبير قد يكون انتحارياً بالنسبة لهم نظراً لاعتمادهم الاقتصادي على السعودية وحساسية الممرات البحرية الدولية. ويعتبر الباحث اليمني عبد الغني الإرياني أن السبب المباشر للتصعيد هو التقدم الإسرائيلي في لبنان، لكنه يستبعد فرض حصار كامل لأنه سيدمر العلاقة مع السعودية.

من جهة أخرى، يرفض الخبير الألماني كريستوف ليونهارت النظر إلى الهجمات كعمليات عسكرية بحتة، ويصفها بأنها رسائل سياسية تستهدف الشرعية الداخلية واستعراض القوة الخارجي. ويشير إلى أن الحوثيين قد يواصلون عمليات محدودة وفعالة في باب المندب مستفيدين من موقعهم الجغرافي الحساس. في المقابل، ترى منظمة إنترناشونال كرايسس غروب أن الحوثيين لا يزالون قوة عسكرية جدية وبعيدة عن الإنهاك، وأن الهجمات على إسرائيل تعزز صورتها كجزء من محور مقاومة إقليمي، وتساعد في صرف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية في اليمن.

لكنها تحذر من أن استمرار التصعيد قد يستنزف مخزونهم من الصواريخ والطائرات المسيرة، خاصة إذا تعرضت خطوط الإمداد الإيرانية لضغط أكبر. من جانبه، يرى الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد أن ظهور الحوثيين بعد أربعة أشهر من الغياب كان محل تخمينات، وأن إيران نشطت ذراعها الثالث القادر على إغلاق الملاحة في باب المندب، لكنه يعتقد أن هذا التهديد قد يؤدي إلى تدمير ما تبقى من قدرات الحوثيين على يد إسرائيل أو القوى الدولية.

ويؤكد الباحث اليمني عبد الكريم غانم أن الحوثيين قادرون على فرض حظر جزئي فقط، وأن الحظر الشامل سيكون انتحاراً استراتيجياً لصالح طهران. ويشير إلى أن الحوثيين يعملون في المنطقة الرمادية، وأي تصعيد كامل سيستفز القوى الكبرى، مما يجعل التكلفة أكبر بكثير مما يستطيعون تحمله. ويضيف أن الخاسر الأكبر سيكون المواطن اليمني أولاً ثم التجارة الدولية، مؤكداً أن إسرائيل لن تتأثر كثيراً نظراً لامتلاكها موانئ بديلة في المتوسط.

ويرى غانم أن اختيار التوقيت مرتبط باقتراب كأس العالم، معتقداً أن الجماعة تعتقد أن إسرائيل لن ترد خلال البطولة وأن العالم سينشغل بالمباريات الأولى. في المقابل، يتساءل السياسي اليمني السابق علي البخيتي عن سبب عدم إغلاق باب المندب منذ بداية الحرب حين سقط إيرانيون كثيرون وشارف النظام الإيراني على السقوط، معتبراً أن الحوثيين يخشون الولايات المتحدة أكثر مما يعلنون، وأن تحركاتهم شعارات سياسية لإرضاء جمهور حزب الله.

ويحذر المستشار الإعلامي للحكومة اليمنية أحمد المسيبلي من أن الحوثيين يدخلون المعركة تنفيذاً لتوجيهات طهران، وأن اليمن يُساق إلى جحيم المواجهة مع إسرائيل، مؤكداً أن اليمنيين لم يحصدوا من تحركات الحوثيين سوى الدمار. ويحذر الخبير الاقتصادي رشيد الحداد من أن نشر قوات دولية في البحر الأحمر سيحول المنطقة إلى مسرح مواجهة عسكرية، وقد يدفع الحوثيين إلى إغلاق كامل للمضيق.

في الختام، يبدو التصعيد الحوثي محاطاً بعلامات استفهام كبيرة حول قدرته على تحقيق أهدافه الإستراتيجية، وسط تحذيرات متزايدة من مغبة الانجرار إلى صراع إقليمي واسع قد تكون تكلفته باهظة على جميع الأطراف، خاصة اليمن الذي يعاني أصلاً من حرب مدمرة وأزمة إنسانية خانقة





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