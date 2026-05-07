تصعيد إسرائيلي دامٍ في جنوب لبنان واغتيال قائد في قوة الرضوان ببيروت

غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف القرى الجنوبية في لبنان وتخلف عشرات الضحايا، بالتزامن مع تصفية قائد عسكري بارز في حزب الله وتدمير بنية تحتية عسكرية واسعة.

شهد جنوب لبنان منذ ساعات الفجر الأولى موجة جديدة وعنيفة من الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية والمسيرة الإسرائيلية، حيث استهدفت هذه العمليات مناطق متفرقة وموزعة على نطاق واسع في القرى والبلدات الجنوبية، مما أدى إلى وقوع كارثة إنسانية تمثلت في سقوط ثمانية قتلى وإصابة خمسة عشر شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة.

وبدأت هذه الهجمات بسلسلة من الغارات الدقيقة التي استهدفت قرية أرزي، حيث قتل شخص وأصيب آخر، تلتها غارة أخرى على بلدة ميفدون أسفرت عن نتيجة مشابهة، مما يعكس حجم الاستهداف العشوائي للمناطق السكنية. ولم تتوقف الآلة الحربية الإسرائيلية عند هذا الحد، بل شنت غارات عنيفة جداً استهدفت بلدات ياطر وكفرا والنبطية وتول والدوير وحاروف، في محاولة لفرض ضغط عسكري مكثف على تلك المناطق.

ومن أكثر الأحداث مأساوية كانت الغارة التي استهدفت محيط مستشفى راغب حرب في بلدة تول بقضاء النبطية، والتي أدت إلى إصابة عدد من المسعفين الذين كانوا يؤدون واجبهم الإنساني في إنقاذ الجرحى، وهو ما يعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تحمي الكوادر الطبية في مناطق النزاع. وفي سياق متصل، واصل الطيران المسير الإسرائيلي تنفيذ عمليات اغتيال وقصف دقيقة، حيث استهدف سيارة كانت تسير على طريق عام في منطقة بلاط بقضاء مرجعيون، مما أثار حالة من الرعب والذعر بين المارة والسائقين.

كما طالت الغارات بلدتي جبشيت وكفرصير، بالإضافة إلى تعرض بلدة قعقعية الجسر لقصف مركز. وفي تطور ميداني خطير، أقدم الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملية تفجير ضخمة ومزلزلة في مدينة بنت جبيل، تزامنت مع إطلاق قذائف فسفورية حارقة استهدفت بلدتي يحمر وزوطر، مما تسبب في اندلاع حرائق واسعة في الأراضي الزراعية والمناطق السكنية، إلى جانب قصف مدفعي عنيف استهدف بلدة النبطية الفوقا، وهو ما يشير إلى استخدام استراتيجية الأرض المحروقة لترهيب السكان المحليين ودفعهم للنزوح من مناطقهم.

وعلى الصعيد القيادي والسياسي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الخاصة والاستخبارات الإسرائيلية نجحت في تنفيذ عملية اغتيال نوعية في قلب العاصمة بيروت، استهدفت قائداً بارزاً في فيلق قوة الرضوان التابع لحزب الله، ووصفه نتنياهو بأنه إرهابي خطير كان العقل المدبر لخطة غزو الشمال الإسرائيلي. وفي بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أكدا أن هذه العملية تهدف إلى تصفية القيادات الميدانية التي تشرف على العمليات الهجومية.

وبالتوازي مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أكثر من خمسة عشر موقعاً حيوياً في البنية التحتية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ضمن خطة شاملة لتدمير قدرات الحزب الدفاعية والهجومية. ومن جانبه، رد حزب الله ببيان عسكري أكد فيه استمرار عمليات التصدي للتحركات الإسرائيلية على الحدود، وتنفيذ ضربات دقيقة استهدفت مواقع وقواعد انتشار الجيش الإسرائيلي في الجنوب، في ظل تصاعد حدة المواجهات التي تخلف مئات الضحايا المدنيين، بينما تصر بيروت على تمسكها بمسار السلام ورفض كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، معتبرة أن المقاومة هي السبيل الوحيد لحماية السيادة الوطنية اللبنانية من التهديدات المستمرة





