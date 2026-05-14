تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان والبقاع تزامناً مع مفاوضات واشنطن ومأساة إنسانية تطال الأطفال

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف بلدات جنوبية وتوجيه تحذيرات لسكان البقاع الغربي بالإخلاء، بينما يحذر نبيه بري من تقويض مفاوضات واشنطن، واليونيسف تكشف عن أرقام صادمة لضحايا الأطفال.

تشهد الساحة ال لبنان ية تصعيداً عسكرياً وميدانياً خطيراً، حيث أفاد مراسلونا بوقوع عدد من القتلى والجرحى جراء سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي شنتها المقاتلات ال إسرائيل ية على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان .

وقد اتسمت هذه الهجمات بالشدة والكثافة، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي مناطق متعددة عبر مزيج من القصف المدفعي المكثف والضربات الجوية الدقيقة. ومن أبرز المناطق التي طالها هذا التصعيد بلدة مجدل زون التي تعرضت لقصف مدفعي عنيف، وبلدة صريفا في قضاء صور التي شهدت غارة جوية دامية في ساعات الفجر الأولى أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل.

ولم تقتصر الضربات على هذه المناطق، بل امتدت لتشمل بلدات أرنون والمنصوري وصديقين وكفرا والغندورية ويحمر الشقيف وتفاحتا، مما أدى إلى حالة من الذعر والنزوح بين السكان المحليين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية في وقت كانت تلوح فيه آمال بتهدئة الأوضاع.

وفي تطور لافت، لم يقتصر الاستهداف على الجنوب، بل انتقل التهديد إلى مناطق البقاع الغربي، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان عدة قرى تشمل لبايا وسحمر وتفاحتا وكفرملكي ويحمر وعين التينة وحومين الفوقا ومزرعة سيناي، مطالباً إياهم بإخلاء منازلهم فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر نحو أراضي مفتوحة، زاعماً أن هذه الإجراءات تأتي رداً على خروقات قام بها حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحذراً من أن كل من يتواجد بالقرب من منشآت الحزب القتالية يعرض حياته للخطر المباشر.

على الجانب الآخر من المواجهة الميدانية، لم يقف حزب الله صامتاً أمام هذه الهجمات، حيث أعلن في بيان رسمي اليوم الخميس عن تنفيذ عملية استهداف دقيقة لقوة إسرائيلية كانت تتحرك من بلدة البياضة باتجاه بلدة الناقورة، وذلك باستخدام صلية صاروخية أحدثت إصابات في صفوف القوة المهاجمة. يأتي هذا التبادل الناري في توقيت حساس للغاية، حيث تترقب الأوساط السياسية نتائج المحادثات المباشرة المرتقبة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي هذا السياق، أطلق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكداً أن نجاح هذه المفاوضات مرهون بوجود وقف حقيقي وفعلي لإطلاق النار على الأرض. وشدد بري على أن استمرار العمليات العسكرية واستهداف المدنيين والقرى يخرب كافة الجهود الدبلوماسية المبذولة، معتبراً أن غياب التهدئة الفعلية يعني ببساطة انهيار أي تفاهمات قد يتم التوصل إليها في واشنطن.

ومن المقرر أن تبدأ هذه المباحثات اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، حيث من المتوقع أن تستمر حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً. ويتضمن جدول أعمال هذه اللقاءات جلسات عمل مكثفة وغداء عمل، مع تقسيم المفاوضات إلى مسارين متوازيين: مسار سياسي يركز على التفاهمات الاستراتيجية، ومسار أمني يتناول التفاصيل الميدانية، وذلك بحضور ملحقين عسكريين من الأطراف المعنية لضمان دقة الترتيبات الأمنية المقترحة.

وبعيداً عن جبهات القتال وأروقة السياسة، تبرز المأساة الإنسانية التي يعيشها المجتمع اللبناني، خاصة الأطفال الذين يدفعون الثمن الأغلى لهذا الصراع المستمر. فقد كشفت منظمة اليونيسف عن أرقام مفجعة تشير إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن تسعة وخمسين طفلاً في لبنان خلال الأسبوع الماضي وحده، وذلك على الرغم من الحديث عن وقف لإطلاق النار.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن موجات العنف المتكررة وحالات النزوح القسري قد دفعت بأكثر من سبعمائة وسبعين ألف طفل نحو حافة الانهيار النفسي، حيث يعانون من اضطرابات حادة في الصحة النفسية نتيجة الصدمات التي تعرضوا لها من فقدان الأهل أو تدمير المنازل أو العيش تحت وطأة القصف المستمر. إن هذه الإحصائيات تعكس عمق الكارثة الإنسانية التي تتجاوز الخسائر المادية لتصل إلى تدمير جيل كامل من الأطفال، مما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً ليس فقط لوقف إطلاق النار، بل لتوفير الدعم النفسي والطبي اللازم لهؤلاء الصغار الذين باتت حياتهم عبارة عن سلسلة من المخاوف والنزوح المستمر في ظل غياب الضمانات الأمنية الحقيقية





