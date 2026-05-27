تصعيد خطير في جنوب لبنان: غارات إسرائيلية مكثفة توقع 31 قتيلاً وسط خروقات متبادلة للهدنة

في ليلة دامية جديدة، شنت إسرائيل أكثر من مئة غارة على مواقع في جنوب وشرق لبنان وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 31 قتيلاً بينهم أطفال، في تصعيد يعقب تهديدات نتنياهو بتكثيف الضربات، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

في ظل استمرار التوتر على الحدود ال لبنان ية ال إسرائيل ية، شهدت مناطق جنوب وشرق لبنان ليلة مأساوية جديدة حيث شن الطيران الحربي ال إسرائيل ي سلسلة غارات عنيفة طالت أكثر من مئة موقع، في تصعيد خطير يهدد باتساع رقعة الاشتباكات رغم وجود هدنة هشة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الضربات الإسرائيلية يوم الثلاثاء أسفرت عن سقوط 31 قتيلاً، بينهم أطفال، وذلك في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ وإخراج الجرحى من تحت الأنقاض. وتوزعت الغارات على مناطق متفرقة، ففي بلدة مشغرة في سهل البقاع قتل 11 شخصاً، وفي الحوش قرب صور، وفي شقرا والخيام وفرون وصريفا وبرج رحال وقبريخا والصوانة وكوترية الرز وصفد البطيخ، ما يعكس شمولية الهجوم على قرى لبنانية عدة.

ويأتي هذا التصعيد المكثف في إطار تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلة الاثنين الماضي بزيادة وتيرة الضربات على حزب الله رداً على استخدام الحزب لطائرات مسيرة بالألياف البصرية تخترق الدفاعات الإسرائيلية، وهو ما أثار حالة من الذعر والفزع في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل الحزب حيث شوهدت آلاف السيارات تغادر المنطقة باتجاه أماكن أكثر أمناً. من جهة ثانية، بادر الجيش الإسرائيلي إلى إصدار أوامر إخلاء جديدة للسكان في مناطق واسعة من جنوب لبنان، متهماً حزب الله بانتهاك شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة في منتصف أبريل الماضي.

وجاء هذا البيان على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي الذي أكد أن ما وصفه بالانتهاكات المتكررة لا يترك للقوات الإسرائيلية خياراً سوى التحرك. في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف ثلاث ثكنات عسكرية وموقعاً عسكرياً في شمال إسرائيل، وذلك رداً على خروقات إسرائيلية للهدنة.

كما أفاد الحزب عن استهداف ثلاث دبابات ميركافا وآليتين عسكريتين من نوع نميرا في بلدة زوطر الشرقية باستخدام سرب من الطائرات المسيرة، مما يدل على استمرار تبادل الضربات رغم الجهود الدولية لاحتواء الموقف. ويبدو أن الوضع معقد بشكل كبير مع تورط أطراف إقليمية ودولية، حيث تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إدارة هذه الأزمة في إطار المحادثات الرامية لإنهاء الحرب، لكن الخروقات المستمرة من الجانبين تهدد بنسف أي تقدم.

على المدى الإنساني، تتفاقم المعاناة في لبنان حيث نزح آلاف الأشخاص من منازلهم تحت وطأة القصف المتواصل والمخاوف من توسع العمليات العسكرية. وتعمل فرق الدفاع المدني والهيئات الإغاثية على قدم وساق في عمليات إنقاذ جثث الشهداء وإغاثة الجرحى، في ظل نقص حاد في الإمكانات والمعدات الطبية بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها البلد.

وتشير إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية إلى أن حصيلة الضربات الإسرائيلية منذ بداية النزاع في 2 مارس قد تجاوزت 3185 قتيلاً، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 23 عنصراً له بالإضافة إلى متعاقد مدني في الفترة نفسها. وتستمر المناورات الإسرائيلية عبر التوغل البري في المناطق الحدودية، وسط تقارير عن تقدم الجنود إلى ما وراء خطوط الهدنة السابقة، مما ينذر بعمليات برية أوسع نطاقاً.

وفي خضم هذا المشهد المتأزم، لا تزال التحركات الدبلوماسية الدولية محتشمة ولا تلامس الوقائع الميدانية، مما يثير المخاوف من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تهدد استقرار الشرق الأوسط برمته





BBCArabic / 🏆 14. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان إسرائيل حزب الله غارات وقف إطلاق النار

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إسرائيل تغلق رأس الناقورة وتستعد لتوسيع عملياتها في لبنانفي تصعيد إسرائيلي جديد، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) منطقة رأس الناقورة الحدودية منطقة مغلقة حتى 31 مايو.

Read more »

'ماركا' الإسبانية: 6 ملايين يورو تقرب ميلا من النصر السعودييقترب صانع الألعاب الإسباني لويس ميلا، نجم نادي خيتافي، من حسم مستقبله الاحترافي خلال الأيام القليلة القادمة، حيث بات قاب قوسين أو أدنى من التوقيع لنادي النصر السعودي، بطل دوري روشن، ليزامل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة مالية ضخمة وصفت بأنها "عقد العمر" للاعب البالغ من العمر 31 عاماً.

Read more »