تصعيد أمريكي-إيراني: واشنطن تؤكد قدرتها على استئناف العمليات العسكرية وطهران ترفض أي شروط

في خضم المفاوضات غير المباشرة، أكدت الولايات المتحدة قدرتها على استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، فيما شدد ترامب على عدم قبوده أي اتفاق لا يحقق جميع شروطه. وتتركز الخلافات حول النووي والأصول المجمدة ومضيق هرمز.

تستمر التطورات الجيوسياسية في المنطقة، حيث أكدت الولايات المتحدة يوم السبت أنها تحتفظ بالقدرة على استئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا ما تطلبت الضرورة ذلك، في تطور جديد يعكس استمرار حالة التوتر بين البلدين.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب اجتماع عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مستشاريه في البيت الأبيض، حيث ناقش مسار المفاوضات غير المباشرة الجارية مع طهران، لكن لم يتم الإعلان عن أي قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل. وقد أكد ترامب من سنغافورة أن بلاده "قادرة تماما على استئناف العمليات"، كما أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن "حضورها و يقظتها" في المنطقة، مما يشير إلى استمرار霉 الاستعداد العسكري.

وتتمحور النقاط الخلافية الرئيسية بين الجانبين حول عدة ملفات حساسة، أبرزها مستقبل البرنامج النووي الإيراني، قضية الأصول الإيرانية المجمدة، ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي. فقد أكد ترامب موقفه بأنه لا يجب أن تمتلك إيران أسلحة نووية أبدا، بينما نفت طهران بشكل قاطع وجود أي اتفاق نهائي، مؤكدة أن أولويتها الحالية هي إنهاء الحرب.

كما تناولت تقارير إيرانية مطالب بإطلاق سراح 12 مليار دولار من الأصول المجمدة كجزء من أي تفاهم محتمل، في المقابل نفت مصادر إيرانية بنود أخرى ذكرها ترامب تتعلق بمضيق هرمز والمواد النووية المخصبة. في الوقت ذاته، تشهد الجبهة الإسرائيلية-اللبنانية توترا مستمرا رغم وجود اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يستمر تبادل الاتهامات وتنفيذ ضربات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، محذرة من تصعيد "خطير" قد يوسع رقعة الصراع في المنطقة





الولايات المتحدة إيران دونالد ترامب البرنامج النووي الإيراني الأصول المجمدة مضيق هرمز القيادة المركزية الأمريكية الشرق الأوسط العلاقات الأمريكية الإيرانية

