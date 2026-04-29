تصعيد إسرائيلي على لبنان: 12 قتيلاً وخرق مستمر للهدنة

شن الجيش الإسرائيلي سلسلة هجمات على لبنان أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، في خرق واضح للهدنة القائمة. رد حزب الله بهجمات على مواقع إسرائيلية. الوضع الإنساني يتدهور.

شهدت الجبهة الجنوبية في لبنان تصعيدًا خطيرًا في الأعمال القتالية، حيث نفذ الجيش ال إسرائيل ي 55 هجومًا متنوعًا على مدار اليوم، أسفرت عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 25 آخرين.

يأتي هذا التصعيد في سياق عدوان مستمر منذ 2 مارس/آذار الماضي، وتخلله خروقات متكررة للهدنة التي بدأت في 17 أبريل/نيسان، والتي كان من المفترض أن تستمر حتى 17 مايو/أيار المقبل. الضربات الإسرائيلية لم تقتصر على المواقع العسكرية، بل طالت المنازل والبنى التحتية في عشرات القرى الجنوبية، مما أدى إلى دمار واسع النطاق وخسائر فادحة في صفوف المدنيين. وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع عدد القتلى الإجمالي منذ بداية العدوان إلى 2576 شخصًا، وإصابة 7962 آخرين.

وتشمل الحصيلة الأخيرة مقتل عائلات بأكملها، مثل عائلة بهجة في بلدة جبشيت وعائلة دياب في بلدة الحنية، بالإضافة إلى مقتل عسكري وشقيقه في خربة سلم. كما تسببت الغارات في تدمير منازل أثرية، مثل منزل يزيد عمره على 100 عام في النبطية الفوقا. ردًا على هذه الهجمات، أعلن حزب الله عن تنفيذ 3 هجمات بمسيرات استهدفت دبابات وتجمعات للآليات والجنود الإسرائيليين جنوبي لبنان، مؤكدًا تحقيق إصابات مؤكدة.

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بإطلاق صفارات الإنذار في عدة مستوطنات شمالي إسرائيل، إثر رصد إطلاق مسيّرات وصواريخ من لبنان، على الرغم من أن بعض هذه الإنذارات تبين أنها خاطئة. وادعى الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرة مسيّرة وأنه لم تسقط إصابات في صفوف قواته نتيجة هجمات حزب الله، لكن هذه الادعاءات لم يتم التأكد منها من مصادر مستقلة بسبب التعتيم الإسرائيلي على خسائره. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مقرات ومنشآت تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود دبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتي بدأت بمفاوضات في واشنطن في 14 و23 أبريل، لكن إسرائيل تواصل خرق الهدنة، مبررة ذلك بحقها في الدفاع عن النفس. تتضمن اتفاقية وقف إطلاق النار بندًا يسمح لإسرائيل بتبرير هجماتها، حيث تنص على حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس ضد أي تهديدات. ويثير هذا البند جدلاً واسعًا، حيث يعتبره البعض ذريعة لتبرير العدوان المستمر.

وتشير التقارير إلى أن إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان منذ عقود، وتوغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية. كما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وسورية، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة. وتشكل هذه الاحتلالات عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وتتطلب معالجة هذه القضية حلولًا عادلة وشاملة تضمن حقوق جميع الأطراف.

الوضع الإنساني في لبنان يتدهور بشكل متزايد بسبب استمرار القتال، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الشرق الأوسط الصراعات إسرائيل لبنان حزب الله العدوان الهدنة القتلى الجرحى الجنوب اللبناني

United States Latest News, United States Headlines

