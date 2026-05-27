تصعيد عسكري ملحوظ: إسرائيل تشن أكثر من 80 غارة على جنوب لبنان وحزب الله ينفذ 32 عملية

شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على numerous مناطق في جنوب وشرق لبنان، مما أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة 40 آخرين. Additionally، الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارات لإخلاء 47 بلدة، وسط تحذيرات من مخاطر كارثية على سد القرعون. في المقابل، نفذ حزب الله 32 عملية عسكرية، وواشنطن تحذر من توسيع العملية.

شن الطيران الحربي ال إسرائيل ي أكثر من 80 غارة جوية على جنوب وشرق لبنان منذ صباح يوم الثلاثاء وحتى ساعات الليل، مستهدفا أكثر من 20 بلدة في محافظتي النبطية و لبنان الجنوبي إضافة إلى مناطق في البقاع الغربي.

وقد أسفرت هذه الغارات المكثفة، بحسب إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل 31 شخصا وإصابة 40 آخرين بينهم عدد من الأطفال والنساء. وسقط ستة قتلى وجرحى محkPa، بينهم طفل، في غارة على بلدة معركة، بينما قتل أربعة عشر شخصا من بينهم طفلان وثلاث سيدات فيما أصيب ستة عشر آخرون من بينهم خمسة أطفال وست سيدات في غارة على برج الشمالي.

كما أدت غارة على بلدة كوثرية الرز إلى مقتل خمسة أشخاص، بينما سقط أربعة قتلى بينهم طفلان في غارة على حبوش. كما استشهد المساعد في قوى الأمن الداخلي عماد فاعور الطير وشقيقه في غارة استهدفتهما على طريق الجرمق - كفررمان، وقتل عنصر من الدفاع المدني في غارة على منطقة الفرعون شرقا. ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات رفع الأنقاض بحثا عن ناجين أو جثث تحت الركام.

وفي تطور ميداني آخر، نفذ حزب الله أكثر من 32 عملية عسكرية نوعية ضد المواقع والتحركات الإسرائيلية في منطقة الشريط الحدودي خلال اليوم نفسه، وفق ما أعلنته قناته الإعلامية. وقد أدت بعض هذه العمليات إلى إصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات، كما استهدفت华盛顿 reportedly يعارض توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان وخارج الشريط الأمني، ويحذر مسؤولون أمريكيون من أن التصعيد قد يزيد من خطر استخدام حزب الله للطائرات المسيّرة الانتحارية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قيادة الجبهة الداخلية ستبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء بإصدار إنذارات أولية للتحذير من إطلاق الصواريخ والقذائف من الأراضي اللبنانية. وتضمن التصعيد también إصدار سلسلة إنذارات عاجلة من قبل الجيش الإسرائيلي لسكان عشرات البلدات الجنوبية، طالبهم فيها بإخلاء منازلهم والتوجه إلى شمال نهر الزهراني، مدعيا أن حزب الله يخرق اتفاق وقف إطلاق النار. ارتفع عدد البلدات التي شملتها الإنذارات إلى 47 بلدة خلال ساعات، في واحدة من أوسع موجات التحذير منذ أشهر.

وحذرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من خطورة استمرار الغارات قرب منشآت سد القرعون، مؤكدة أن أي استهداف مباشر أو غير مباشر للسد قد يؤدي إلى مخاطر كارثية على السكان والبنى التحتية في المناطق الواقعة أسفله، نظرا لارتباطه بالأمن المائي والطاقة والري في لبنان. وأفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل فرضت قيودا على التجمعات في شمال البلاد، كما أن حزب الله قد أحيا ذكرى تحرير الجنوب في ظل هذا التصعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن واشنطن، حسب ما نقلته شبكة سي إن إن عن مصدر سعودي، لا تزال تؤكد أن normalization مع إسرائيل لن يحصل إلا بعد وجود مسار واضح نحو إقامة دولة فلسطينية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التصعيد العسكري إسرائيل لبنان حزب الله الغارات الجوية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الصين تشدد قيود الاستثمار الخارجي مهددة أصولا بـ 32 مليار دولارقد تؤثر أحدث حملة تشنها الصين على تداول الأسهم عبر الحدود، والهادفة إلى تشديد الرقابة على نزوح رؤوس الأموال، على أصول في هونج كونج تصل قيمتها إلى 32 مليار دولار، وفقا لشركة "سيتيك سيكيوريتيز".

Read more »

برلمان إيران يعيد انتخاب قاليباف في أول جلسة حضورية بعد الحربأُعيد انتخاب محمد باقر قاليباف رئيساً للبرلمان الإيراني للعام السابع على التوالي، بأغلبية الأصوات في أول جلسة حضورية للبرلمان بعد أكثر من 80 يوماً من توقف جلسات

Read more »

رغم الإصابة... ديفيز في تشكيلة كندا المبدئية للمونديالأعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم يوم الاثنين، اختيار ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ ضمن تشكيلة مبدئية تضم 32 لاعباً استعداداً لكأس العالم.

Read more »

حزب الله يُعلن 32 هجوماً يضم استهدافاً لعدد من الدبابات والآليات الإسرائيليةأعلن حزب الله في بيان متتالي أن هجم على جنوب لبنان وشمال إسرائيل بمجموع 32 هجوماً، مستهدفاً 13 تجمعاً من الجنود والآليات، 7 دبابات ميركافا، 4 آليات نيمره، 2 هامر، منصة قبة حديدية ومربض أطلقه, وأسقط محلقتين إسرائيليتين. تسببت هجمات إسرائيل في وقوع خسائر جينية وتفجيرات عسكرية، مع تصعيد مستمر رغم وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل.

Read more »

حزب الله يعلن حصيلة عملياته اليومية: 32 استهدافاً بالمسيّرات والصواريخأصدر حزب الله 32 بياناً عسكرياً يوثق عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، مستخدماً طائرات أبابيل الانقضاضية والصواريخ والمدفعية، مع تركيز على منطقة زوطر الشرقية. تأتي العمليات رداً على خرق الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار.

Read more »

حزب الله يعلن تفاصيل 32 عملية عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنانأعلن حزب الله اللبناني عن 32 عملية عسكرية يوم الثلاثاء ضد الجيش الإسرائيلي، مستخدماً مسيّرات أبابيل الانقضاضية وأسلحة متنوعة، رداً على خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار واستهداف المدنيين.

Read more »