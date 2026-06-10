تصعيد جديد: عراقجي ينشر خريطة "الخليج الفارسي" ويحذر الولايات المتحدة بعد الضربات المتبادلة

تطورات متسارعة في الخليج بعد سلسلة من الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، حيث نشر وزير الخارجية الإيراني خريطة للمنطقة باسم "الخليج الفارسي" محذرا الولايات المتحدة بضرورة مغادرة المنطقة، في وقت أكدت فيه القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، ورد الحرس الثوري باستهداف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

نشر وزير الخارجية ال إيران ي، عباس عراقجي، فجر الأربعاء، خريطة للخليج و مضيق هرمز باسم " الخليج الفارسي " معقبا على الضربات الأمريكية الأخيرة ضد بلاده. جاء ذلك في تدوينة لعراقجي على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا)، ورد فيها: "رغم هزائمها في ساحة المعركة، اختارت الولايات المتحدة اختبار عزمنا.

غادروا منطقتنا إن كنتم ترغبون في النجاة". وفي تدوينة منفصلة، قال عراقجي: "تواجه القوات الأجنبية الموجودة بالقرب من أراضينا مخاطر مستمرة؛ سواءً بسبب أخطاء بشرية ترتكبها هي نفسها، أو جراء حوادث عرضية، أو لاحتمال وقوعها في مرمى النيران المتبادلة. نحن نفضل لغة الدبلوماسية، لكننا نجيد التحدث بلغات أخرى أيضاً".

وتأتي هذه التدوينة بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، انتهاء الضربات الدفاعية ضد إيران ردًا على إسقاطها مروحية "أباتشي" أمريكية، قائلة في بيان: "شنت قواتنا ضربات دقيقة على أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، ومحطات التحكم الأرضية، ومواقع رادارات المراقبة قرب مضيق هرمز، باستخدام ذخائر دقيقة من طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو والبحرية الأمريكية". وأكد الجيش الأمريكي أن هذه الضربات تُعد "ردًا متناسبًا" على الهجمات الأخيرة التي استهدفت القوات الأمريكية والسفن الدولية في المياه الإقليمية.

ومن جانبه، أعلن "الحرس الثوري" الإيراني استهدافه الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت البلاد. وذكر بيان لوكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية أن "قوات الحرس الثوري البحرية شنت هجومًا بطائرات مسيرة في تمام الساعة 2:30 صباحًا على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين". وأفاد "الحرس الثوري" بأن الولايات المتحدة نفذت ضربات على جاسك وسيريك وقشم، وهو ما يتوافق مع تقارير إعلامية إيرانية رسمية أخرى حول الهجمات.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن "الحرس الثوري" قال إن الضربات الأمريكية "ألحقت أضرارًا ببرج اتصالات ودمرت خزاني مياه"





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