تصعيد عسكري غير مسبوق: حزب الله ينفذ 28 عملية نوعية ضد إسرائيل في أقل من 24 ساعة

تفاصيل الهجوم الواسع الذي شنه حزب الله على مواقع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، متضمناً استهداف مراكز قيادية ومقتل ضباط، وسط حالة من التخبط الأمني والغضب الشعبي داخل إسرائيل.

شهدت الساحة الميدانية في جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً واسع النطاق وغير مسبوق، حيث أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة مكثفة من العمليات العسكرية استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي.

وفي بيان عسكري مفصل، أوضح الحزب أن هذه العمليات، التي بلغ عددها 28 عملية في أقل من 24 ساعة بتاريخ 24 مايو 2026، جاءت كاستجابة مباشرة لما وصفه بخرق العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، وردأ على الاعتداءات التي طالت المدنيين اللبنانيين وتدمير منازلهم وقراهم. وأكدت المقاومة الإسلامية أن هذه التحركات تنطلق من الحق المشروع في مقاومة الاحتلال ودحره والدفاع عن سيادة الدولة اللبنانية وشعبها، مشيرة إلى أن هذه العمليات هي الحد الأدنى من الواجب لمنع الاحتلال من التمادي في أهدافه الخطيرة التي تهدد أمن لبنان واستقراره.

وبالنظر إلى التفاصيل الميدانية، فقد اتسمت العمليات بالتنوع في التوقيت والوسائل المستخدمة، حيث ركزت الهجمات في الساعات الأولى من الفجر على محيط نهر دير سريان، حيث تم استهداف تجمعات لآليات جيش الاحتلال خمس مرات متتالية باستخدام قذائف المدفعية والصليات الصاروخية، مما يشير إلى استراتيجية استنزاف مكثفة. كما شملت العمليات استخدام محلّقات أبابيل الانقضاضية التي حققت إصابات مباشرة، منها استهداف آلية هامر قيادية في موقع المنارة أدت إلى احتراقها بالكامل، واستهداف دبابة ميركافا في ساحة بلدة الطيبة.

ولم تقتصر الهجمات على الآليات، بل امتدت لتشمل تجمعات الجنود في بلدات رشاف والبياضة ودير حنا، بالإضافة إلى ضرب مراكز قيادية مستحدثة في بلدة البياضة لعدة مرات بقذائف المدفعية وسرب من المسيّرات الانقضاضية. وفي تطور لافت، تمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء الجنوب بصاروخ أرض-جو، كما تم إسقاط مسيّر إسرائيلي من نوع هرمز 450-زيك في المنطقة الواقعة بين صيدا والنبطية، مما يعكس تطوراً في القدرات الدفاعية للمقاومة.

من الجانب الإسرائيلي، سادت حالة من الإرباك والذهول نتيجة قوة الهجمات، حيث تداولت وسائل إعلام ومنصات عبرية أنباء عن وقوع حدث كبير في الجبهة الشمالية، مع تقارير تؤكد سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية. ورغم محاولات الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرض قيود صارمة على نشر التفاصيل، إلا أن الأنباء تسربت عن مقتل المقدم في الاحتياط يوآف إنبار، البالغ من العمر 50 عاماً، إثر هجوم بمحلّقة انقضاضية في منطقة مرج ابن عامر.

وأشارت المصادر العبرية إلى أن يوم الأحد كان الأصعب على الجيش الإسرائيلي منذ إعلان وقف إطلاق النار الذي وصفته بأنها غير مطبقة فعلياً، خاصة مع إطلاق أكثر من 20 مسيّرة مفخخة استهدفت القوات المتمركزة في لبنان، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى البدء في إعادة تنظيم صفوفه في المنطقة. وعلى الصعيد السياسي والداخلي في إسرائيل، تفجرت موجة من الغضب العارم في المناطق الشمالية، حيث عبر أهالي كريات شمونة ورؤساء البلديات عن استيائهم الشديد من القيادة العسكرية.

واتهمت هذه الجهات رئيس الأركان أيال زامير وقائد القيادة الشمالية بالتخلي عن الجنود وتركهم في مواجهة مباشرة وشرسة مع حزب الله دون غطاء كافٍ. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر في المنظومة الأمنية تحذيرات شديدة اللهجة، وصفت فيها الاتفاق مع إيران بأنه كارثة حقيقية، مما يعكس انقساماً داخلياً حاداً في الرؤية الأمنية والسياسية لكيفية التعامل مع التهديدات المتزايدة على الجبهة الشمالية، وسط شعور متنامٍ بفقدان السيطرة على الميدان في ظل الضربات الدقيقة والمستمرة التي ينفذها حزب الله





