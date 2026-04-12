تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان: 22 قتيلاً و40 جريحاً في هجمات مكثفة واشتباكات عنيفة

شهد جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا عنيفًا، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في غارات جوية وقصف مدفعي، وسط اشتباكات متواصلة مع حزب الله. الجيش الإسرائيلي يستهدف مناطق مختلفة في الجنوب، وحزب الله يرد باستهداف مواقع إسرائيلية. تتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع، في ظل التوتر الإقليمي.

شهدت الساحة ال لبنان ية تصعيدًا عسكريًا إسرائيل يًا مكثفًا، أسفر عن خسائر بشرية كبيرة وأضرار مادية واسعة النطاق. تركزت الهجمات ال إسرائيل ية على المناطق الجنوبية من لبنان ، وشملت غارات جوية وقصفًا مدفعيًا استهدف المدن والبلدات والقرى. ووفقًا للتقارير، فقد أدت هذه الهجمات إلى مقتل 22 شخصًا وإصابة 40 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى تدمير عدد من المنازل والبنى التحتية.

وقد استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات عدة مثل البازورية، صور، بريقع، الشعيتية، قبريخا، الرمادية، دير قانون، المعلية، الحنية، بنت جبيل، القليلة، الشهابية، عيتيت، وغيرها. كما طالت العمليات العسكرية محيط ثكنة الجيش اللبناني في صور، مما يعكس تصعيدًا في نطاق الاستهداف وتوسيعًا في دائرة الاشتباكات. ورافق هذا التصعيد تبادل لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، حيث استهدف حزب الله تجمعات للآليات والجنود الإسرائيليين في عدة مناطق، بما في ذلك الخيام، يرؤون، البيّاضة، وبنت جبيل، مستخدمًا الصواريخ والطائرات المسيرة الانقضاضية. وقد أدت الاشتباكات العنيفة في مدينة بنت جبيل إلى حالة من التوتر الشديد، مع محاولات إسرائيلية للتوغل في المنطقة. وقد شهدت هذه المدينة اشتباكات من مسافة صفر بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، مما يشير إلى مستوى عالٍ من العنف والقتال المباشر. وفي ظل هذا التصعيد، عبرت عدة جهات عن قلقها إزاء الوضع في لبنان، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين. وصرح البطريرك بشارة بطرس الراعي بأن لبنان ليس ساحة حرب، مؤكدًا على ضرورة احترام سيادة البلاد. وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي يشهد توترات متزايدة، حيث تتزامن معها معلومات عن استعدادات إسرائيلية محتملة لاستئناف الحرب ضد إيران، مما يزيد من تعقيد الوضع ويدعو إلى مزيد من الحذر والترقب





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

