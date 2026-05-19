تصعيد كلامي حاد بين موسكو ودول البلطيق حول منطقة كالينينغراد والأزمة الأوكرانية

رد فعل عنيف من نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريحات مسؤولي إستونيا وليتوانيا، مع تسليط الضوء على التوترات الاستراتيجية في منطقة بحر البلطيق.

بداية، شهدت الساحة السياسية الدولية موجة جديدة من التوترات الحادة بين الاتحاد الروسي و دول البلطيق ، حيث خرج نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف ، بتصريحات هجومية لاذعة وصف من خلالها تحركات ومواقف المسؤولين في إستونيا وليتوانيا بأنها لا تتجاوز كونها نباح جراء، في إشارة واضحة إلى استصغاره لتأثير هذه الدول أو جدية تهديداتها.

وجاءت هذه الردود العنيفة تعقيباً على تصريحات لمسؤولين بلطيقيين تتعلق بالملف الأوكراني والوضع الأمني في منطقة كالينينغراد. فقد أشار مدفيديف عبر قناته الرسمية على تلغرام إلى أن الحمقى في تلك الدول يحاولون لفت الأنظار من خلال لغة روسوفوبية صاخبة، منتقداً بشكل خاص مسؤولاً إستونياً يدعى تساهكنا، والذي رأى أن أي محادثات دبلوماسية مع روسيا يجب أن تكون مشروطة بتحقيق أوكرانيا لنجاحات ملموسة على أرض المعركة، وهو الأمر الذي اعتبره مدفيديف نوعاً من الغرور غير المبرر.

ولم يتوقف الهجوم الروسي عند هذا الحد، بل امتد ليشمل ليتوانيا، حيث انتقد مدفيديف بشدة ما وصفه بالمنحط الليتواني بودريس، الذي اقترح في تصريحاته ضرورة تأديب الروس عبر توجيه ضربات عسكرية لمنطقة كالينينغراد. وفي هذا السياق، سخر مدفيديف من هذه المقترحات، معتبراً أن هذه الشخصيات تحاول رفع مكانتها السياسية من خلال الصراخ والتهديدات الجوفاء، مشبهاً تفكيرهم بـ أدمغة صغيرة لا تدرك حجم المخاطر التي قد تترتب على مثل هذه الدعوات.

كما وجه مدفيديف تهكماً لاذعاً نحو حلف شمال الأطلسي (الناتو)، متسائلاً بسخرية لماذا لا يقترح هؤلاء المسؤولون تطبيق المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، التي تنص على الدفاع المشترك، في حال تعرضت إماراتهم البلطيقية لهجوم، واصفاً ذلك بأنه سيكون الشجاعة الحقيقية بدلاً من مجرد إطلاق التصريحات الاستفزازية من خلف الشاشات. من الناحية الاستراتيجية، تبرز منطقة كالينينغراد كواحدة من أكثر النقاط حساسية في الجغرافيا السياسية الأوروبية، فهي جيب روسي معزول محاط بدول تنتمي إلى حلف الناتو، مما يجعلها محوراً أساسياً في حسابات الأمن القومي الروسي.

وتعتبر موسكو أن أي مساس بهذه المنطقة أو محاولة لفرض حصار عليها يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، حيث قامت روسيا بتعزيز قدراتها الدفاعية هناك عبر نشر منظومات صواريخ متطورة ورادارات متقدمة تهدف إلى ردع أي تفكير في القيام بعمل عسكري. وفي المقابل، تروج دول البلطيق لسياسات الردع الدفاعي، مدعية أن التحركات الروسية في كالينينغراد تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة والتمهيد لعمليات عدوانية، وهو ما يدفعها إلى زيادة التنسيق العسكري مع واشنطن وبروكسل لتعزيز وجود القوات القتالية على حدودها.

وفي سياق متصل، دخلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على خط المواجهة الدبلوماسية، حيث علقت بحدة على تصريحات وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس، الذي دعا صراحة في مقابلة مع صحيفة نويه تسورشر تسايتونغ السويسرية إلى قيام حلف الناتو بضرب البنية التحتية العسكرية في كالينينغراد. ولم تكتفِ زاخاروفا بالرد على دعوات القصف، بل سخرت من خطط ليتوانيا لإنشاء حقول ألغام على الحدود الروسية، واصفة هذه الإجراءات بأنها مجرد تكملة لحكاية الأطفال الشهيرة مغامرات بينوكيو، في إشارة إلى أن هذه الوعود والتهديدات هي مجرد أكاذيب أو خيالات لا تمت للواقع بصلة.

هذا السجال الكلامي يعكس حالة من القطيعة الدبلوماسية التامة، حيث تحولت لغة الحوار إلى لغة السخرية والتهديد المتبادل، مما يزيد من احتمالات الاحتكاك الميداني في منطقة بحر البلطيق. إن هذا الصراع اللفظي يتجاوز مجرد الخلافات الدبلوماسية العابرة ليعبر عن صراع إرادات بين القوى الكبرى والدول الصغيرة التي تجد نفسها في قلب المواجهة. فبينما تحاول دول البلطيق إظهار القوة من خلال الاستناد إلى مظلة الناتو، تسعى روسيا لإرسال رسالة مفادها أن أي مغامرة عسكرية في كالينينغراد ستؤدي إلى عواقب كارثية.

ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، تظل منطقة البلطيق برميلاً من البارود، حيث تتقاطع المصالح العسكرية مع المخاوف الأمنية، مما يجعل من أي تصريح طائش شرارة قد تشعل أزمة دولية واسعة النطاق. إن تحويل الحدود إلى حقول ألغام والدعوة لضرب منشآت عسكرية يشير إلى أن المنطقة تتجه نحو عسكرة كاملة، مما ينهي أي آمال في العودة إلى حالة الاستقرار التي سادت قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية الحالية





روسيا دول البلطيق كالينينغراد الناتو دميتري مدفيديف

