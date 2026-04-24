تصعيد أمريكي ضد إيران ومساعي دبلوماسية متوازية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران وترسل مبعوثين لإجراء محادثات، بينما تعيد سويسرا فتح سفارتها وتعلن إسرائيل عن استئصال ورم خبيث لدى نتنياهو.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على عدد من المحافظ المرتبطة ب إيران ، مما سيؤدي إلى تجميد عملات مشفرة بقيمة 344 مليون دولار. يأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية ومحاولات واشنطن للضغط على طهران.

في سياق متصل، تستعد الولايات المتحدة لإرسال مبعوثين خاصين إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران، حيث من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إسلام آباد لمناقشة مقترحات لاستئناف محادثات السلام. هذه التحركات الدبلوماسية تحدث بالتزامن مع تقارير أمريكية تشير إلى استنزاف مخزونات الذخائر في حال نشوب حرب مع إيران، مما يثير مخاوف بشأن الاستعدادات العسكرية في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت سويسرا عن إعادة فتح سفارتها في إيران بشكل تدريجي، مؤكدة استمرار دورها كقناة اتصال بين واشنطن وطهران على الرغم من فترة إغلاق ممثليتها. هذا التطور يعكس رغبة برن في الحفاظ على خطوط الاتصال المفتوحة في ظل الأوضاع المتغيرة. وفي تطور آخر، رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم فصيل مسلح تتهمه بتنفيذ هجمات في العراق وسوريا، في إشارة إلى استمرار جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وفي سياق منفصل، كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن خضوعه لاستئصال ورم خبيث في مرحلة مبكرة من البروستاتا، مؤكداً أن العلاج كان ناجحاً ولم يترك أي آثار. وأرجأ نتنياهو نشر تقريره الصحي السنوي لتجنب استغلال طهران للوضع في الدعاية المضللة. كما أثار السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك جدلاً واسعاً بتصريحاته حول نجاح الأنظمة ذات القيادة القوية في الشرق الأوسط، مما أثار غضب المعارضة التركية وانتقادات أمريكية.

هذه التطورات المتعددة تعكس حالة من عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة، وتؤكد على أهمية الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام





