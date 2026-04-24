تصعيد متجدد في جنوب لبنان يهدد وقف إطلاق النار

رغم تمديد وقف إطلاق النار، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، مما يثير مخاوف من تصعيد جديد ويهدد المحادثات الجارية.

تتصاعد الأحداث بشكل ملحوظ في جنوب لبنان ، متحديةً إعلان تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع. الجيش ال إسرائيل ي يواصل عملياته العسكرية المكثفة، والتي تشمل تفجير المنازل في مدن وبلدات جنوبية مثل بنت جبيل وحانين والخيام، بالإضافة إلى سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق مختلفة.

هذه العمليات تأتي بالتزامن مع إنذارات عاجلة موجهة لسكان بلدة دير عامص، حيث يزعم الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يطلق الصواريخ من داخل البلدة، مما يبرر، بحسب ادعائهم، اتخاذ إجراءات عسكرية ضدها. الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية وثقت عمليات التفجير التي نفذها الجيش الإسرائيلي، كما أفادت بغارات جوية على أطراف بلدة مجدل زون واستهداف منزل في بلدة تولين، أعقبها قصف مدفعي عنيف.

لم تتوقف الغارات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل بلدة خربة سلم ومرتفعات الريحان في الجنوب، مما يشير إلى اتساع نطاق العمليات الإسرائيلية. في المقابل، يؤكد حزب الله أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تمنحه الحق الشرعي في الرد، وأنها تمثل خرقًا واضحًا لوقف إطلاق النار المعلن.

النائب عن حزب الله، علي فياض، صرح بأن تمديد وقف إطلاق النار في ظل هذه الأعمال العدائية لا معنى له، وأن كل اعتداء إسرائيلي على لبنان يمنح المقاومة الحق الكامل في الرد على هذه الاعتداءات. هذا التصريح يعكس حالة الغضب والاستياء التي تسود في صفوف حزب الله، ويشير إلى احتمال تصعيد الموقف بشكل أكبر في الأيام القادمة.

الجيش الإسرائيلي كان قد وجه سابقًا إنذارات لسكان المناطق الجنوبية بعدم الاقتراب من خطوط محددة أو العودة إلى عشرات القرى جنوبي نهر الليطاني، وذلك في محاولة لتقليل الخسائر المدنية المحتملة، ولكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف كبيرة لدى السكان المحليين بشأن مستقبلهم ومستقبل المنطقة. هذه الإجراءات تأتي عشية الجولة الثانية من المحادثات بين لبنان وإسرائيل التي عقدت برعاية أمريكية في البيت الأبيض، مما يضع هذه المحادثات في موقف حرج للغاية.

الوضع الحالي يثير تساؤلات حول جدوى المحادثات الجارية، ومدى التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع، والذي تم تطبيقه منذ منتصف أبريل، لم ينجح في تحقيق الاستقرار المنشود، بل جاءت العمليات الإسرائيلية لتؤكد أن الوضع على الأرض لا يزال متفجرًا.

يذكر أن هذه الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي جاءت ردًا على هجمات شنها حزب الله على إسرائيل بعد اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في الثامن والعشرين من فبراير الماضي. هذا الاغتيال كان بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل التوتر في المنطقة، وأدى إلى تصعيد خطير في المواجهات بين الطرفين.

الوضع الإنساني في جنوب لبنان يزداد سوءًا مع استمرار القصف والعمليات العسكرية، حيث يضطر السكان إلى النزوح من منازلهم والبحث عن مأوى آمن، مما يزيد من معاناتهم ويؤثر على حياتهم اليومية. هناك حاجة ماسة إلى تدخل دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية المدنيين وضمان استئناف المحادثات بجدية بهدف التوصل إلى حل دائم وشامل للأزمة





