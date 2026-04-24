تصعيد أمريكي ضد إيران.. حصار بحري وتصريحات حادة

وزير الدفاع الأمريكي يقدم تقييمًا قاتمًا للوضع في إيران، ويؤكد أن الحصار البحري الأمريكي يتخذ بعدًا عالميًا، مع تعهد بمصادرة المزيد من ناقلات النفط الإيرانية. وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى إسلام آباد وسط توقعات بجولة مفاوضات جديدة.

تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة و إيران ، حيث قدم وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تقييمًا قاتمًا للوضع الراهن في إيران ، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد طهران تمثل 'هدية للعالم'.

هذا التصريح جاء في سياق الإشارة إلى الحصار الأمريكي المفروض على السفن الإيرانية وتجارتها الحيوية عبر مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي الذي يمثل شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية. وأوضح أوستن أن هذا الحصار البحري لم يعد مجرد إجراء أمريكي ثنائي، بل اتخذ 'بعدًا عالميًا' بفضل التعاون والتنسيق مع دول أخرى تسعى إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي ومنع تصعيد الأزمات.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأمريكية تفرض سيطرتها الكاملة على المياه الإقليمية الإيرانية، مؤكدًا أنه منذ بدء تطبيق الحصار البحري، 'تم إعادة توجيه 34 سفينة' بعيدًا عن مضيق هرمز، مع تعهد بمواصلة مصادرة المزيد من ناقلات النفط الإيرانية في الأيام القادمة. هذا التصعيد يهدف إلى زيادة الضغط على طهران وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد وزير الدفاع الأمريكي بشكل قاطع أن 'إيران لن تمتلك أسلحة نووية أبدًا'، وأن 'الوقت ليس في صالحها' في ظل استمرار وتصاعد الحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية. وأضاف أن أمام إيران فرصة سانحة لإبرام اتفاق نووي 'جيد' يضمن مصالح جميع الأطراف ويمنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.

لكنه في الوقت نفسه، شدد على أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران تتسم بالعداء والتنافس منذ عقود، مشيرًا إلى أن 'إيران كانت في حالة حرب معنا على مدى 47 عامًا'، مما يضع المفاوضات في إطار استراتيجي طويل الأمد يعتمد على الضغط والمساومة. هذا التصريح يعكس رؤية أمريكية ترى أن إيران تسعى إلى تقويض الاستقرار الإقليمي والدولي، وأن الحصار والعقوبات هما الأدوات الفعالة لردعها وتحقيق أهدافها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات، مع استمرار الهجمات على المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة، وتبادل الاتهامات بين الطرفين. وفي سياق متصل، أفادت مصادر حكومية أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سيتوجه إلى إسلام آباد في وقت لاحق اليوم، بالتزامن مع تواجد فريق أمريكي متخصص في الخدمات اللوجستية والأمن في العاصمة الباكستانية.

يُعتقد أن هذه الزيارة تأتي في إطار التحضيرات لجولة محتملة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة من باكستان ودول أخرى. وتأمل الأطراف المعنية أن تتمكن هذه المفاوضات من إحراز تقدم في حل الخلافات العالقة، وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة. ومع ذلك، لا تزال العقبات كبيرة، حيث تصر إيران على رفع جميع العقوبات المفروضة عليها، بينما ترفض الولايات المتحدة ذلك قبل أن تتخذ إيران خطوات ملموسة للحد من برنامجها النووي.

هذا الوضع المعقد يجعل من الصعب التكهن بمستقبل المفاوضات، ويضع المنطقة على شفا أزمة جديدة. وتراقب دول العالم هذه التطورات بقلق بالغ، خشية أن تؤدي إلى اندلاع صراع واسع النطاق في المنطقة، له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار العالميين. وتأتي هذه التطورات في ظل تهديدات متواصلة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يهدد بنفاد الوقت أمام طهران من أجل التفاوض، مما يزيد من الضغوط على الحكومة الإيرانية





