تصعيد عسكري في لبنان ووساطات متعددة لغزة

توسعت الغارات الإسرائيلية لتشمل مدينة صور وضواحيها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينما يجري وسطاء مصريون وقطريون وأتراك مشاورات مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط تهديدات إسرائيلية برد "مؤلم" إذا ما استأنف حزب الله إطلاق النار.

شهدت Southern لبنان تطوراً ملموساً في التصعيد العسكري بين إسرائيل و" حزب الله "، حيث استهدفت الطائرات الحربية ال إسرائيل ية مدينة صور وعددا من البلدات المحيطة، مما أدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات.

وقد أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً غير مسبوق لسكان المدينة بضرورة التوجه شمالاً towards مناطق أكثر amاناً، في خطوة تعكس نية إسرائيل في تغيير المعادلة الأمنية في الجنوب اللبناني. من ناحيتها، أكدت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك أن إسرائيل لا تواجه قيوداً على عملياتها العسكرية في المنطقة، محذرة من رد "مؤلم" على أي استئناف لإطلاق النار من حزب الله. estos التطورات أثارت مخاوف دولية من اتساع رقعة الحرب، ودعوات إلى ضبط النفس.

على الجانب الفلسطيني، تجري في العاصمة المصرية القاهرة مشاورات مكثفة بين ممثلي الفصائل الفلسطينية ووسطاء من مصر وقطر وتركيا، لوضع الآليات النهائية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة. وأعلنت حركة حماس، عبر مسؤوليها، تحقيق "تقدم ومقاربات مقبولة" حول القضايا الشائكة، خاصة وضع السلاح.

وتشير المصادر إلى توافق مبدئي على أن يتم حصر وتسكين السلاح تحت إشراف جهة فلسطينية ومراقبة الدول الوسيطة وقوة الاستقرار الدولية، مع ربط أي تنفيذ بانسحاب إسرائيل الكامل من غزة.orum هذه التطورات تأتي في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، بينما ينتظر المجتمع الدولي خطوات عملية من أجل استقرار دائم. في سياق متصل، شهد شمال العراق هجوماً بطائرات مسيّرة استهدف معسكراً للمعارضة الإيرانية الكردية قرب أربيل، مما أسفر عن أضرار مادية دون إصابات بشرية. y estos الحادث يسلط الضوء على استمرار التوترات الإقليمية بين إيران والجهات الكردية المعارضة لها.

كما أن إسقاط طائرة أباتشي أمريكية في مضيق هرمز يهدد بتقويض التفاهم الأميركي-الإيراني غير الرسمي. على صعيد آخر، يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انتقادات广泛اً استعداداً لكأس العالم 2026، مما يضع المؤسسة الرياضية الدولية تحت ضغط كبير. يبقى أن هذه الأحداث المتزامنة تعكس تعقد الخريطة الجيوسياسية في المنطقة، حيث تتداخل الملفات الأمنية مع الجهود الدبلوماسية في أكثر من جبهة





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