تصعيد خطير في الخليج يهدد بتجدد الحرب

تزايد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما في الخليج العربي، مع هجمات على سفن وميناء الفجيرة، وتهديدات أمريكية بالردع.

يشهد الخليج العربي تصعيدًا خطيرًا في الأيام الأخيرة، يهدد بتجدد الحرب على نطاق واسع، على الرغم من التأكيدات المتبادلة من كل من إيران و الولايات المتحدة بأنهما لا ترغبان في هذا السيناريو.

لم يقتصر الأمر على استهداف السفن العابرة لمضيق هرمز، بل امتد ليشمل هجومًا مباشرًا على دولة الإمارات العربية المتحدة، التي كانت على الدوام هدفًا رئيسيًا للنيران الإيرانية خلال الحروب السابقة نظرًا لعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل وسياساتها المتشددة تجاه طهران. هذا التصعيد يثير مخاوف عميقة بشأن استقرار المنطقة وأمن الملاحة الدولية.

التركيز الإيراني المتزايد على ميناء الفجيرة الجنوبي يشير إلى نية استراتيجية لتعطيل العمليات فيه، وهو ما يتجاوز مجرد محاولة التأثير على حركة المرور عبر مضيق هرمز، بل يهدف إلى إلحاق ضرر اقتصادي كبير. هذا التوجه يعكس رغبة إيرانية في الضغط على خصومها من خلال استهداف البنية التحتية الحيوية. في هذا السياق، تتجه الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

نقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الخيارات المحتملة تتضمن توجيه ضربات دقيقة ضد منصات الإطلاق والأهداف العسكرية التي تهدد الملاحة في المضيق، أو شن هجوم موازٍ على منشأة طاقة إيرانية ردًا على الهجوم على الفجيرة. هذه الخيارات تعكس تصميمًا أمريكيًا على الردع ومنع المزيد من التصعيد. الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أكد على وجود سفن تابعة لـ 87 دولة في الخليج، واصفًا إياها بأنها سفن محايدة وبريئة عابرة.

وأضاف أنه خلال الساعات الـ 12 الماضية، تم التواصل مع عشرات شركات الشحن لتشجيعها على مواصلة حركة الملاحة عبر الممر التجاري الضيق، مع توفير حماية أمنية مشددة من قبل القوات الأمريكية. هذا الجهد يهدف إلى طمأنة شركات الشحن والحفاظ على تدفق التجارة العالمية. كوبر أمر قواته في البحر والجو بمنع أي تهديدات للسفن، سواءً من خلال الدفاع النشط أو العمليات الهجومية ضد الزوارق الهجومية ومواقع إطلاق الصواريخ على الساحل الإيراني، وهو ما يمثل تغييرًا جوهريًا في أوامر إطلاق النار.

الأدميرال كوبر أوضح أن صواريخ كروز والطائرات المسيّرة كانت تستهدف في المقام الأول السفن التجارية، ولكن تم اعتراضها جميعًا بنجاح. وأضاف أن مروحيات أباتشي وشينوك أغرقت قوارب صغيرة كانت تتجه نحو السفن التجارية. هذه العمليات تعكس قدرة القوات الأمريكية على التصدي للتهديدات وحماية السفن. الأدميرال أكد على وجود تراجع حقيقي في القدرات العملياتية لطهران، مشيرًا إلى أن عدد الزوارق الصغيرة التي تراها القوات الأمريكية قد انخفض بشكل ملحوظ.

وقال:'عادةً ما نرى ما بين 20 و40 زورقًا صغيرًا في المرة الواحدة؛ أما اليوم فلم نرَ سوى ستة زوارق، وقد قضينا عليها بسرعة'. هذا التراجع في القدرات العملياتية يعكس الضغوط التي تواجهها إيران نتيجة للعقوبات والقيود المفروضة عليها. مصدر أمريكي أكد لـ'إسرائيل اليوم' أنه على الرغم من العزم على تأمين الممر الملاحي والحفاظ على الحصار البحري المفروض على إيران، فلا توجد نية للانجرار إلى جولة جديدة من الأعمال العدائية.

وفي الوقت نفسه، تستمر العلاقات الوثيقة مع الإمارات العربية المتحدة على جبهتين: المساعدة الاستخباراتية والمساعدة في الدفاع النشط. ورغم التوترات، لا يُتوقع أن تتخذ إسرائيل أي إجراء استباقي ضد إيران إلا إذا تلقت طلبًا صريحًا من الولايات المتحدة، ولأن واشنطن تُفضّل منع تصعيد الأعمال العدائية، تبقى إسرائيل في حالة تأهب في الوقت الراهن. هذا الوضع يتطلب حذرًا شديدًا وتنسيقًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية لتجنب أي تصعيد غير مقصود





