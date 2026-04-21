تصريحات ترامب تثير الجدل وتفاقم التعقيدات في مفاوضات السلام مع إيران

تحليل شامل لتعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتداعيات التصريحات الإعلامية للرئيس ترامب على مسار إنهاء الحرب بعد سبعة أسابيع من الصراع المتصاعد.

مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة ل وقف إطلاق النار ، تعيش العلاقات الأمريكية ال إيران ية حالة من التوتر الشديد والغموض، حيث تتقاذف التصريحات المتناقضة المشهد السياسي في ظل مساعٍ دولية لإنهاء صراع استمر لسبعة أسابيع. لقد أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطوة غير تقليدية بمحاولته إدارة دفة المفاوضات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متجاوزاً بذلك القنوات الدبلوماسية الرسمية، الأمر الذي أثار حفيظة الجانب ال إيران ي وأدى إلى تعقيد مسار التهدئة.

فقد زعم الرئيس ترامب في تصريحاته الأخيرة أن طهران أبدت استعداداً كاملاً لتنفيذ شروط أمريكية قاسية، بما في ذلك تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، مشدداً على أن اتفاقاً نهائياً قد يُبرم خلال يومين، في حين سارع المسؤولون في إيران إلى تكذيب هذه الادعاءات، مؤكدين أن هذه البنود لا تزال محل نقاش ولم يتم البت فيها، كما حذروا من أن الاستعراض الإعلامي للرئيس الأمريكي يسيء بشكل مباشر إلى جهود الوساطة الباكستانية ويُقوض الثقة الهشة بين الطرفين. وتشير التقارير الواردة من واشنطن وطهران إلى وجود أزمة ثقة أعمق من مجرد تصريحات إعلامية، حيث يشتبه المحللون في وجود انقسام حاد داخل صفوف القرار في إيران بين الفريق الدبلوماسي الذي يقوده عباس عراقجي وباقر قاليباف، وبين قادة الحرس الثوري الذين يتبنون موقفاً أكثر تشدداً. هذا التخبط انعكس على الميدان، حيث لم يمنع الحديث عن السلام وقوع اشتباكات، إذ قامت مدمرة أمريكية باعتراض سفينة شحن إيرانية في خليج عُمان، مما زاد من حدة الاحتقان الشعبي في إيران التي تخشى أن تظهر بموقف الضعيف في مفاوضات تُفرض فيها شروط تمس بالسيادة الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز ورفع العقوبات الاقتصادية الخانقة التي ترهق الاقتصاد الإيراني. على الصعيد الداخلي الأمريكي، يواجه ترامب ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واستياء الرأي العام من تداعيات الحرب، ومع ذلك يصر البيت الأبيض على أن استراتيجية التفاوض الخاصة بالرئيس هي الأنجع، نافياً أي تشابه مع اتفاقات العهد السابق. وفي خضم هذه التطورات، ساد الاضطراب في ترتيبات الوفد الأمريكي، حيث تضاربت الأنباء حول مشاركة نائب الرئيس جيه دي فانس في جولات إسلام آباد، وسط حالة من الارتباك الإداري وتغير في جداول المواعيد. ومع اقتراب موعد انتهاء الهدنة، تبقى التساؤلات قائمة حول قدرة الطرفين على تجاوز هذه الفجوة الواسعة، حيث يتمسك ترامب بضرورة تفكيك القدرات النووية الإيرانية بينما تسعى طهران لضمانات اقتصادية وأمنية. إن المفاوضات المرتقبة في إسلام آباد تظل هي الفرصة الأخيرة لتجنب الانزلاق مجدداً نحو تصعيد شامل، في مشهد يوصف بأنه متقلب للغاية وغير مأمون العواقب، حيث يظل احتمال الفشل مساوياً لاحتمال النجاح في ظل غياب حد أدنى من التوافق على خارطة طريق واضحة وموثوقة





