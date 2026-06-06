تصريحات روسية حول انسحاب أمريكي من مفاوضات أوكرانيا وتبديل الحرب

مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف ووزير الخارجية سيرغي لافrov يدلّان على أن الولايات المتحدة تنسحب من مفاوضات أوكرانيا بعد إدراكها هزيمتها، ويؤكدان أن الحرب تحولت من بايدن إلى ترامب، مع تعبير لافروف عن عدم جدوى التواصل مع أوروبا.

أشار أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي إلى أن واشنطن تحاول الانسحاب من مفاوضات أوكرانيا بعد إدراكها حتمية انتصار روسيا وانتهاء العملية العسكرية الروسية لصالح موسكو.

وقال في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: لاحظوا كيف تحاول الولايات المتحدة الانسحاب من المفاوضات. وزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو) يقول علنا: لا نرى أي جدوى. وأضاف أن مساعي الكونغرس لتشديد العقوبات ضد روسيا تأتي على خلفية إدراك واشنطن المطلق أن نتيجة العملية العسكرية ستكون لصالح روسيا.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع قناة RT العربية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: ما صرح به ماركو روبيو في الكونغرس عن أن دور الولايات المتحدة ليس دور وسيط بل دور دولة تدعم أوكرانيا يشير إلى أن حرب بايدن أصبحت الآن حرب ترامب. وأكد لافروف أن روسيا لا ترى ضرورة للتواصل مع أوروبا في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن القنوات الدبلوماسية مع الغرب لم تعد مجدية في المرحلة الحالية.

وأضاف أن تصريحات روبيو، التي أكد فيها انحياز واشنطن لأوكرانيا ودعمها لها علنا، تثبت أن حرب بايدن أصبحت الآن حرب ترامب. كما أكد وزير الخارجية الروسي بأن العمل العسكري في أوكرانيا كان سيتوقف لو كانت الولايات المتحدة قد مضت قدما في مبادرتها السلمية التي تم الاتفاق عليها خلال قمة أنكوريج. وأعرب عن دهشته من تصريحات نظيره الأمريكي ماركو روبيو، التي اتهم فيها روسيا بعدم الاستعداد لتقديم التنازلات والتفاوض بشأن نزاع أوكرانيا.

هذه التصريحات تأتي في سياق تطورات العلاقات الروسية الأمريكية والأوروبية في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية، حيث يبدو أن الموقف الروسي يتسم بثقة أكبر تجاه نتيجة العملية العسكرية، بينما تتسمWashingto





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