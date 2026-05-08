تصريحات صادمة تستهدف الصحفيين في لبنان: استهداف آمال خليل يُثير الجدل

تصريحات صادمة من رئيس مكتب الاتصال التابع لقوات اليونيفيل تستهدف صحيفة الأخبار، مما يثير الجدل حول استهداف الصحفيين في لبنان. استشهدت الصحفية آمال خليل في غارة إسرائيلية، مما أدى إلى أدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الصحفية.

في وقت سابق، صرح سيدوس الذي كان رئيسا لمكتب الاتصال التابع لقوات اليونيفيل، قائلا إن صحيفة الأخبار قريبة من حزب الله . وكثيرا ما يقول ال إسرائيل يون إن الصحفيين الذين يعملون مع حزب الله هم جواسيس يعملون لصالحه.

لذا، كان هذا هجوماً مُستهدفا. وأضاف، أنه مجرد ذكر اسم الصحيفة، يصبح الأمر هجوماً مُستهدفاً. الأمر واضح وبسيط ودقيق. وقد اطلعتُ على صحيفة الأخبار اليوم، وهي بالفعل مؤيدة بشدة لحزب الله.

ونقلت الصحيفة اللبنانية عن محاميها فينسنت برينغارث، في شكواه أن السيد سيدوس لا يُبدي أي ضبط للنفس، ويُقدّم حقيقةً بديهيةً مفادها أنه يُمكن قتل صحفية بسبب الخط التحريري للصحيفة التي تعمل بها، في سياق نزاع مسلح. من جانبها، نأت جمعية صحفيي القناة بنفسها تماما عن هذه التصريحات الصادمة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن استهداف صحفي، تماماً كاستهداف أي مدني، يُعد جريمة حرب.

كما بينت الجمعية أنه من غير المقبول أن يُبرر بعض الخبراء على الهواء تعريض الصحفيين للخطر أو حتى قتلهم، الأمر الذي يُعرّض سلامة صحفيينا على أرض الواقع للخطر. وأكد المحامي برينغارث أن من الضروري فتح تحقيق، وإلا فإننا على استعداد لترسيخ شعور بالإفلات من العقاب لجميع التعبيرات التي تُبرر جرائم الحرب. واستشهدت الصحفية آمال خليل، التي تبلغ من العمر 42 عاماً، في 22 من الشهر الماضي، إثر غارة إسرائيلية استهدفتهما في بلدة الطيري جنوبي لبنان.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله، حيث شهدت المنطقة عدة هجمات متفرقة في الأسابيع الأخيرة. وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان هذه التصريحات، مؤكدةً على ضرورة حماية الصحفيين في مناطق النزاع، خاصةً في ظل تزايد عدد الضحايا من المدنيين. كما طالب نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بوقف التصريحات التحريضية التي تستهدف الصحفيين، مشددين على أن مثل هذه التصريحات لا تفيد سوى في زيادة العنف والتوتر في المنطقة.

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر أمنية لبنانية أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة الطيري كانت مدبرة بدقة، مما يشير إلى أن هناك استهدافاً متعمّداً للصحفيين في المنطقة. كما أشارت هذه المصادر إلى أن هناك مخاوف متزايدة من تكرار مثل هذه الهجمات في المستقبل، خاصةً مع استمرار التوتر بين الأطراف المتصارعة. ومن جانبه، دعا رئيس تحرير صحيفة الأخبار إلى فتح تحقيق دولي في هذه الحادثة، مؤكداً أن استهداف الصحفيين في مناطق النزاع يُعد انتكاسة كبيرة لحقوق الإنسان في المنطقة.

كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، مشدداً على أن مثل هذه الهجمات تُهدّد حرية الصحافة في لبنان والمنطقة بأكملها. وفي الوقت نفسه، أصدرت الأمم المتحدة بياناً أدانت فيه هذه التصريحات، مؤكدةً على ضرورة احترام حقوق الصحفيين وحمايتهم في جميع الظروف. كما حثت الأمم المتحدة جميع الأطراف على الامتناع عن أي تصريحات أو أفعال قد تُعرّض سلامة الصحفيين للخطر، مشددةً على أن مثل هذه التصريحات تُعد انتكاسة كبيرة في مجال حقوق الإنسان





