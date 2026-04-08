تصريحات مدربي الأهلي والفيحاء والنصر بعد مباريات الدوري السعودي

تحليل لتصريحات مدربي الأهلي والفيحاء والنصر بعد مباريات الدوري السعودي، مع تسليط الضوء على أبرز الأحداث والقرارات الفنية. استياء يايسله، مدرب الأهلي، من التعادل، وجاهزية سيماكان في النصر، وتقييم إيمانويل لمواجهة الفيحاء والأهلي.

صرح بيدرو إيمانويل، مدرب نادي الفيحاء ، بعد المباراة التي جمعت فريقه بنادي الأهلي ، معرباً عن صعوبة المواجهة بسبب جودة لاعبي الأهلي . وأوضح إيمانويل أن الأخطاء التي وقع فيها فريقه في الشوط الأول منحت الأهلي فرصة تسجيل هدف التقدم، مشيراً إلى أن فريقه كان ينقصه اللمسة الأخيرة والتسجيل في ذلك الشوط.

وأضاف أن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني بين الشوطين ساهمت في زيادة الضغط على الأهلي، مما سمح للفيحاء بتعديل النتيجة، مؤكداً أن كلا الفريقين أضاعا العديد من الفرص خلال المباراة، وأن فريقه حاول تسجيل هدف الفوز حتى اللحظات الأخيرة. من ناحية أخرى، أعرب ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، عن استيائه الشديد بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، مؤكداً أن فريقه قد سُلب الفوز. وأشار يايسله إلى أن الفريق يعمل بجد لتحقيق الإنجازات والبطولات، ولكنه يحتاج إلى وقت طويل لاستيعاب نتيجة المباراة والظروف التي أحاطت بها. وأضاف أن ما حدث في المباراة كان صعباً على الاستيعاب، خاصة بعد حديث الحكم الرابع مع اللاعبين، والذي أثار غضبهم. وأوضح أن الأخطاء التي وقعت، خاصة في الهدف الذي استقبله الفريق، يجب معالجتها في المباريات القادمة. في سياق متصل، تنفس خورخي خيسوس، مدرب نادي النصر، الصعداء بعد عودة المدافع الفرنسي محمد سيماكان إلى التدريبات الجماعية، مؤكداً جاهزيته للمشاركة في المباراة القادمة أمام الأخدود. وقد أبدى سيماكان جاهزية بدنية وفنية عالية خلال التدريبات، مما منح الجهاز الفني ارتياحاً كبيراً، خاصة في ظل استمرار زميله إينيغو مارتينيز في برنامجه التأهيلي. يفضل خيسوس عدم استعجال عودة مارتينيز، والتركيز على تجهيزه للمباريات الهامة المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، طالب خيسوس لاعبيه بضرورة الضغط على المنافسين وتسريع اللعب والتسجيل المبكر، بهدف السيطرة على مجريات المباراة منذ البداية. أجرى الفريق تدريباته على ملعب دار النصر، بحضور جميع اللاعبين باستثناء مارتينيز وكينغسلي كومان الذي يشارك في التدريبات بشكل تدريجي. شهدت الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 28 هدفاً، وشهدت أيضاً 3 بطاقات حمراء. في أخبار أخرى، تلقى الأهلي ضربة فنية بتأكد غياب اللاعب الفرنسي فالنتين أتانغانا للإصابة. استعاد الأهلي نغمة الانتصارات بفوزه على ضمك بنتيجة 3-0.





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدوري السعودي الأهلي الفيحاء النصر تصريحات المدربين

United States Latest News, United States Headlines