تصريحات ترامب عن إيران تثير أزمة.. ووقف إطلاق نار مؤقت يلوح في الأفق

شهدت الساحة السياسية تصاعدًا في التوترات بعد تصريحات ترامب حول إيران، وإعلان الهدنة المؤقتة. وسط جدل حول أخلاقيات ترامب، وتشكيك في استمرارية الاتفاق، وتأثير ذلك على المنطقة.

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول تدمير الحضارة ال إيران ية جدلاً واسعًا، وتصاعدت حدة التوتر في المنطقة، خاصة مع إعلان الهدنة المؤقتة بين واشنطن وطهران. وقد اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن طرح سؤال حول أخلاقيات ترامب بعد تلك التصريحات هو بمثابة إهانة صريحة. وأشارت إلى أن الرئيس يتمتع بتفوق أخلاقي مطلق على السلطات ال إيران ية.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد العام على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، في الوقت الذي أكدت فيه إسرائيل أن الهدنة بين واشنطن وطهران لا تشمل لبنان، وأن العمليات العسكرية مستمرة.\من جهة أخرى، كشف عن تفاصيل الاتفاق المؤقت لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والذي تم بوساطة باكستانية، وذلك بعد تهديد ترامب بتدمير الحضارة الإيرانية. يتضمن الاتفاق مهلة أسبوعين يتم خلالها فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. ومع ذلك، أعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني عن وجود ثلاثة بنود أساسية تم خرقها في الاتفاق، مما يثير مخاوف بشأن استمرارية الهدنة. كما أعلنت إيران استعدادها لتسليم مخزوناتها من اليورانيوم المخصب مقابل اتفاق سلام دائم. وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيبحث مع أمين عام الناتو إمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الحلف، وأكد أنه لن يتراجع عن سعيه لإخراج اليورانيوم من إيران.\فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أشار السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف إلى أن تصريحات وزير الحرب الأمريكي عن الاستيلاء على اليورانيوم الإيراني بالقوة تمهد لاستمرار الحرب. كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار مع إيران ليس نهاية الحرب، بل محطة في طريق تحقيق الأهداف. وأكدت التقارير أن إسرائيل تعتبر أن الاتفاق لا يشمل لبنان، وأنها مستمرة في عملياتها العسكرية. في الوقت نفسه، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض الإجابة على سؤال حول من يتحكم بمضيق هرمز، في حين اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بالمسؤولية عن جرائم إسرائيل ضد لبنان. وأدلى رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم بتعليقات حول الهدنة المؤقتة.\بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن فريق التفاوض الأمريكي سيتوجه إلى إسلام آباد لاستئناف المفاوضات مع إيران. وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب والحذر، مع تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثير ذلك على الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل استمرار التوترات في لبنان





ترامب إيران وقف إطلاق النار لبنان اليورانيوم مضيق هرمز

