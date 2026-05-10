تصريحات نارية لترامب تجاه إيران: رفض تام للرد الدبلوماسي وتهديدات عسكرية بضرب منشآت اليورانيوم

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعلن رفضه القاطع للرد الإيراني على مقترح وقف الحرب، مهاجماً إدارات أوباما وبايدن ومحذراً من تدخل عسكري مباشر لحماية المصالح الأمريكية ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

شهدت الساحة السياسية تصعيداً جديداً في التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، الذي أعرب عن استيائه الشديد ورفضه المطلق للرد الذي قدمته طهران عبر الوسيط الباكستاني بخصوص المسودة المقترحة من الولايات المتحدة لإنهاء حالة الحرب.

وقد جاءت هذه التصريحات عبر منصة تروث سوشيال، حيث أكد ترامب أنه اطلع على فحوى الرد الإيراني ووجده غير مقبول على الإطلاق، مشيراً إلى أن طهران لا تزال تتبع نهجاً قائماً على المماطلة والتسويف. واتهم ترامب الدولة الإيرانية بممارسة سياسة التضليل والخداع تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على مدار سبعة وأربعين عاماً، معتبراً أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى كسب الوقت وتحقيق مكاسب سياسية دون تقديم تنازلات حقيقية، وهو ما يراه استمراراً لنهج قديم من التلاعب الدبلوماسي الذي لم يفضِ إلى نتائج مستدامة.

وفي سياق انتقاداته اللاذعة، وجه ترامب سهام هجومه نحو الإدارة السابقة بقيادة باراك أوباما، معتبراً أن فترة رئاسته كانت نقطة تحول سلبية منحت إيران دفعة قوية لتعزيز نفوذها. وزعم ترامب أن أوباما تخلى عن إسرائيل وعن الحلفاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة في المنطقة، مما وفر لمطهران فرصة ذهبية لإعادة بناء قوتها.

كما تطرق إلى تفاصيل مالية مثيرة للجدل، مدعياً أن مئات المليارات من الدولارات، بما في ذلك مبلغ مليار وسبعمائة مليون دولار نقداً، تم نقلها جواً إلى طهران في صفقة وصفها بأنها تقديم للمكاسب على طبق من فضة. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وصف أوباما بأنه كان قائداً ضعيفاً وكارثياً، ووصف الرئيس السابق جو بايدن بأنه كان أسوأ منه، واصفاً إياه بالنعسان، في إشارة إلى ضعف القيادة الأمريكية في مواجهة الطموحات الإيرانية خلال السنوات الماضية.

أما على الصعيد العسكري والأمني، فقد أطلق ترامب تحذيرات شديدة اللهجة بخصوص البرنامج النووي الإيراني، مهدداً بالتدخل العسكري المباشر في حال حدوث أي محاولة للوصول إلى منشآت تحتوي على اليورانيوم المخصب. وأوضح ترامب في مقابلة صحفية أنه يراقب هذه المواقع بدقة متناهية من خلال قوة الفضاء التي أنشأها، مؤكداً أن الولايات المتحدة تملك القدرة على رصد أي تحرك مريب، وأنه في حال اقتراب أي جهة من تلك المواقع، فإن الرد سيكون فورياً وعنيفاً عبر تفجير تلك المنشآت.

وادعى ترامب أن إيران قد هزمت عسكرياً بالفعل، مشيراً إلى أن عملية إعادة إعمار قدراتها العسكرية قد تستغرق عشرين عاماً في حال قررت الولايات المتحدة الانسحاب من المنطقة اليوم، مما يعكس رؤيته لتفوق القوة الأمريكية المطلق في الميدان. وفيما يتعلق بالوضع الجيوسياسي في منطقة الخليج، قلل ترامب من أهمية مضيق هرمز بالنسبة للولايات المتحدة، معتبراً أن الوجود الأمريكي هناك كان مجرد مجاملة لدعم حلفاء مثل السعودية وقطر وإسرائيل، ومؤكداً أن الحصة الأمريكية من استخدام المضيق لا تتجاوز واحد بالمئة.

كما وجه انتقادات حادة لحلف شمال الأطلسي ناتو، واصفاً المنظمة بأنها نمر من ورق، وذلك بسبب عدم وقوفها بشكل حازم إلى جانب واشنطن في مواجهة التهديدات الإيرانية. هذا التوتر يأتي في وقت تمر فيه المفاوضات بحالة من الجمود التام، حيث بدأت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في أواخر فبراير الماضي، ووصلت إلى هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية في أبريل، إلا أن هذه الهدنة ظلت هشة وقلقة، وسط أنباء عن تأهب إسرائيلي لاستئناف العمليات العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي





