يسلط هذا التقرير الضوء على التصريحات الأخيرة لنائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي بشأن موقف الحزب من أوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى تطورات في سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي وتركيز إسرائيل على إمكانية تجدد القتال ضد إيران. كما يتناول التقرير فشل المفاوضات الجارية وتصريحات نواف سلام بشأن الدعم الخارجي.

أكد نائب رئيس المجلس السياسي لـ' حزب الله ' محمود قماطي أن التصريحات الأوكرانية حول استعدادها لمساعدة إسرائيل ودول المنطقة في محاربة إيران والمقاومة هي تصريحات 'عبثية' وتعبر عن واقع لا يستند إلى أي أساس. وفي مقابلة مع وكالة 'ريا نوفوستي'، علق قماطي على التصريحات الأوكرانية حول الرغبة في دعم وتعليم القوى في المنطقة ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، كيفية مواجهة إيران والقوى الداعمة لها، قائلاً: ' أوكرانيا لا تستطيع حتى حماية نفسها، ولا تستطيع حماية سيادتها.

فكيف يمكنها المشاركة في مواجهة قوة المقاومة أو إيران؟ هذا عبث'. ويشير هذا التعليق إلى استخفاف واضح بقدرات أوكرانيا العسكرية والسياسية، ويعكس وجهة نظر 'حزب الله' الداعمة لموقف روسيا في الصراع الحالي. كما تطرق قماطي في حديثه إلى موقف 'حزب الله' من تصرفات أوكرانيا وإمكانية وجود متخصصين أوكرانيين في صفوف الجيش الإسرائيلي، وصرح بأنه لا يملك معلومات حول هذا الأمر، ولكنه أوضح أن 'حزب الله' يعتبر أوكرانيا حليفة لإسرائيل، وإسرائيل حليفة لأوكرانيا. وأضاف: 'كما نعلم، تُستخدم أوكرانيا من قبل أوروبا في مواجهة روسيا لاحتواء التقدم الروسي، والقوة الروسية، وسياسة روسيا في أوروبا والعالم. لذلك نحن ندعم روسيا في مواجهتها مع أوكرانيا'. هذا الموقف يعكس تحالفًا سياسيًا وعقائديًا مع روسيا، ويضع 'حزب الله' في مواجهة مع أوكرانيا وحلفائها الغربيين. هذا التحالف يثير تساؤلات حول طبيعة الصراع في المنطقة وتأثيره على القوى الإقليمية والدولية. من جهة أخرى، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تطورات مقلقة في سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتأخر الولايات المتحدة في بعض المجالات الحيوية مقارنة بالصين وروسيا. هذا التطور يثير قلقًا بشأن التوازن العسكري والتكنولوجي العالمي، ويدعو إلى مزيد من التركيز على تطوير القدرات في هذا المجال. وفي سياق متصل، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا للكابينيت ورؤساء المؤسسة الدفاعية، يركز على إمكانية تجدد القتال ضد إيران، حيث تدرس إسرائيل عدة سيناريوهات. هذا الاجتماع يعكس حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة واحتمالية نشوب صراع جديد، خاصة في ظل فشل المفاوضات الجارية بين القوى الإقليمية والدولية. تتابع الأوضاع بعد فشل المفاوضات ورمي الكرة في ملعب إيران، حيث غادرت واشنطن بعرض أخير، وطهران ترهن التقدم بحل قضايا شائكة كـ'هرمز'. فشل التوصل لاتفاق بإسلام آباد وسط فجوة في الملفات الكبرى و'عرض أمريكي أخير' يعكس تعقيد التحديات الدبلوماسية والأمنية في المنطقة، ويهدد بتصاعد التوترات وتدهور الأوضاع الأمنية. وتبرز أهمية الدور الذي تلعبه القوى الإقليمية والدولية في محاولة تحقيق الاستقرار والسلام، مع ضرورة إيجاد حلول جذرية للقضايا الخلافية لضمان مستقبل آمن ومستقر للمنطقة. في هذا السياق، يعيد نواف سلام التأكيد على أهمية عدم اللجوء إلى الدعم الخارجي، مشيرًا إلى أن من يفعل ذلك يجد نفسه أسيرًا للعبة أكبر منه، مؤكدًا على أن الجنوب لن يترك مرة أخرى وحيدًا. هذه التصريحات تعكس قلقًا عميقًا بشأن التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول، وتدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية والاعتماد على الذات في مواجهة التحديات





