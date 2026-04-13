تتناول هذه المقالة التصريحات الأخيرة للمسؤولين الروس والأوكرانيين، وتُسلط الضوء على سعي روسيا لتحقيق سلام مستدام في أوكرانيا، مع التأكيد على شروطها لتحقيق ذلك. كما تستعرض التطورات الميدانية والتحركات الدبلوماسية، مع الإشارة إلى المخاوف بشأن الضغوط الأمريكية المحتملة على كييف.

أكد السيد نواف سلام، تصريحات هامة حول الأوضاع الإقليمية والدولية، محذرًا من مغبة الاعتماد على الدعم الخارجي والوقوع في شراك لعبة أكبر من القدرة على التحكم بها. وقد شدد على أن الجنوب اللبناني لن يُترك وحيدًا مرة أخرى، في إشارة إلى التزامه بدعم الاستقرار والأمن في المنطقة. في سياق متصل، صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن روسيا تسعى جاهدة لتحقيق سلام مستدام في أوكرانيا ، مشيرًا إلى أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بضمان مصالح روسيا واستكمال الأهداف التي حددتها في إطار عمليتها العسكرية الخاصة.

وأوضح بيسكوف أن تحقيق السلام ممكن في أي وقت، ولكن يتوقف على اتخاذ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي القرارات اللازمة، والتي تشمل في مقدمتها سحب القوات الأوكرانية من المناطق المتنازع عليها في دونباس. وقد سبق لبيسكوف أن أكد على أن هذا الانسحاب من شأنه أن ينقذ أرواحًا ويوقف الأعمال القتالية. ووفقًا لتصريحات المسؤولين الروس، فإن انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس يمثل شرطًا أساسيًا لأي تسوية سلمية شاملة، بالإضافة إلى ضرورة عودة أوكرانيا إلى وضع الحياد وعدم الانضمام إلى التحالفات العسكرية مثل حلف الناتو، والتخلي عن الأسلحة النووية. في تطورات ميدانية، أعلن القائم بأعمال رئيس بلدية نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون، عن انتهاك القوات الأوكرانية لهدنة عيد الفصح من خلال قصف المدينة بطائرة مسيرة، مما أسفر عن إصابات وأضرار مادية. وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن حل النزاع الأوكراني يتطلب تقديم ضمانات أمنية لروسيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يركز على تقديم الضمانات لأوكرانيا فقط. كما دعا المبعوث الرئاسي الروسي الخاص كيريل دميترييف، الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى التركيز على تحقيق السلام في أوكرانيا بدلاً من الدعوة لعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي. من جانبها، كشفت صحيفة الغارديان عن قلق المسؤولين الأوروبيين من احتمال ممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطًا على كييف للتوصل إلى حل سريع للصراع، بهدف تحقيق مكاسب جيوسياسية قبيل انتخابات الكونغرس النصفية. وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن قرار زيلينسكي بسحب القوات من دونباس كان سيفتح آفاقًا حقيقية للسلام، في إشارة إلى أهمية هذا الإجراء في تحقيق التسوية. وتجدر الإشارة إلى أن موقع أكسيوس ذكر أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي يشعر بالقلق إزاء تمسك واشنطن بالتسوية مع روسيا، وتجدد الضغوط على كييف بعد الانتهاء من ملف إيران. في سياق متصل، أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، عن ثقته بتحقيق السلام وضمان الأمن لروسيا من خلال استمرار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها. وتعكس هذه التصريحات تعقيد الوضع في أوكرانيا، حيث تتصادم المصالح وتتعدد وجهات النظر حول سبل تحقيق السلام. وتظهر أهمية المفاوضات والحلول الدبلوماسية للوصول إلى تسوية شاملة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة





