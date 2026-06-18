تصريحات رعد: المهلة 60 يوما لانسحاب إسرائيل ودعوة لقراءة وثيقة التفاهم الإيرانية الأمريكية بدقة

أكد رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد أن المهلة المتاحة أمام إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية هي 60 يوما، داعيا السلطات اللبنانية إلى قراءة وثيقة التفاهم بين أميركا وإيران بدقة وموضوعية. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بوقف الأعمال العدائية والانسحاب دون تفاوض مباشر.

أكد رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد أن المهلة المتاحة أمام إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي ال لبنان ية هي ستون يوما، داعيا السلطات ال لبنان ية إلى قراءة وثيقة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة و إيران بدقة وموضوعية.

جاء ذلك في بيان لرعد، في وقت تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها وتتمسك بعدم الانسحاب من المناطق التي تحتلها جنوبي لبنان، رغم أن الفقرة الأولى من الاتفاق الموقع بين طهران وواشنطن تنص على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. كما تنص على التعهد بضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته، والتأكيد في الاتفاق النهائي على الوقف الدائم للحرب على كل الجبهات.

ومساء الأربعاء، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان إلكترونيا على مذكرة تفاهم إسلام آباد التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير الماضي. وأعلن الوسيط الباكستاني دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران.

ودعا رعد السلطات اللبنانية إلى قراءة نص وثيقة التفاهم بشكل دقيق وموضوعي واستخلاص الوقائع والآفاق التي ستلقي بثقلها على واقع المنطقة والعالم بما فيهما لبنان. كما دعا إلى الحذر من الاستخفاف بقدرة إيران على الإيفاء بالتزامها في ردع العدو الصهيوني حال إصراره على الإخلال بمضمون وثيقة التفاهم.

واعتبر أن سقف الزمن المتاح أمام العدو للاندحار عن أرض لبنان بالكامل هو تمام الشهرين، مضيفا أن على إسرائيل خلال هذه الفترة الالتزام بوقف الأعمال العدائية برا وبحرا وجوا، والشروع في الانسحاب من الأراضي اللبنانية دونما حاجة لأي تفاوض مباشر. وتنص مذكرة التفاهم أن تبدأ واشنطن وطهران مفاوضات تستمر 60 يوما قابلة للتمديد، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يتضمن الملف النووي الإيراني والعقوبات الدولية.

وقال رعد إن المقاومة تنصح السلطة بعدم التوغل المباشر مع العدو الصهيوني في استهداف المقاومة، لأن ذلك ضد مصلحة لبنان واللبنانيين، مضيفا أن الحرب للإجهاز على المقاومة في لبنان قد فشلت ولم ولن تحقق أهدافها. وتأتي تصريحات رعد قبيل جولة مفاوضات خامسة بين لبنان وإسرائيل مقررة في 22 يونيو الحالي، وذلك عقب جولة عقدت مطلع الشهر الحالي.

ووفق بيان مشترك صدر في ختام الجولة السابقة، اتفق الجانبان على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف كامل لنيران حزب الله، وإبعاد عناصره من جنوب نهر الليطاني في جنوبي لبنان. وفي وقت سابق الخميس، عقد الرئيس اللبناني جوزاف عون اجتماعا مع أعضاء الوفد اللبناني المفاوض قبيل توجههم إلى واشنطن.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن عون زود الوفد بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني، وفي مقدمتها الوقف النهائي لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وعودة الأسرى اللبنانيين، وإطلاق مسار إعادة الإعمار. هذا التطور يأتي في سياق إقليمي ودولي معقد، حيث تلعب الاتفاقات بين القوى الكبرى دورا محوريا في تحديد مصير الصراعات.

وتظل قضية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان نقطة خلاف رئيسية، مع تمسك حزب الله بالخيار العسكري كضمانة لتحقيق الأهداف الوطنية، في ظل تمسك إسرائيل بشروطها الأمنية. ويحذر مراقبون من أن أي تأخير في الانسحاب قد يؤدي إلى تصعيد جديد، خاصة مع اقتراب المهلة المحددة بشهرين. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن الضغوط الدولية تتزايد على إسرائيل للامتثال للاتفاقيات الموقعة، بينما يرى المحللون أن وثيقة التفاهم الإيرانية الأمريكية قد تكون مفتاحا لحل شامل في المنطقة.

تبقى التطورات مرهونة بمدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق، ومدى نجاح المفاوضات المقبلة في تحقيق تقدم ملموس على الأرض. ويبدو أن الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار العلاقات بين لبنان وإسرائيل، وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي





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