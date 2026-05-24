تصريحات الأمين العام لحزب الله: "من حق الشعب النزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة"

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الأحد، أن "من حق الشعب النزول إلى الشارع لإسقاط الحكومة"، وهاجم الحكومة اللبنانية، داعيا إياها إلى الرحيل "إذا كانت عاجزة عن تأمين السيادة".

وقال نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير" نقلتها وسائل إعلام لبنانية، وتابعها مراسل الأناضول: "إذا كانت الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل". وأضاف: "من حق الشعب النزول إلى الشارع لإسقاطها (الحكومة) ومواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي"، على حد قوله. وتساءل: "السلطة اللبنانية مسؤولة عن السيادة والحماية، فهل تلتزم بما ينص عليه الدستور بشأن ذلك؟

". وأضاف الأمين العام لحزب الله أن "المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مرفوضة لأنها كسب خالص لإسرائيل، ولن تقدم شيئا للبنان". وأشار إلى أن "مشروع إسرائيل إبادة المقاومة، واحتلال لبنان بشكل تدريجي. فالمقاومة كانت مع الجيش والشعب في ثلاثي استطاع تحقيق إنجاز التحرير".

وأضاف: "يجب أن يبقى في بالنا أن ضربات المقاومة هي التي أرغمت الاحتلال (الإسرائيلي) على الخروج من المنطقة الحدودية عام 2000". وأضاف: "ما تفعله إسرائيل لن يدوم، وفلسطين هي البوصلة وسنبقى إلى جانبها". وتوعد بأن "مسيّرات المقاومة ستواصل ملاحقة جنود العدو الإسرائيلي. ولولا تصوير المسيّرات، لما اعترف الإسرائيلي بهذه الخسائر".

كما لفت قاسم، إلى وجود "خسائر إسرائيلية حقيقية في جنوب لبنان، بالمقابل يرد العدو باستهداف المدنيين والمنازل". وتأتي تصريحات الأمين العام لحزب الله في ظل مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل، وسيعقد اجتماع أمني بين وفدي الجيشين اللبناني والإسرائيلي في 29 مايو/أيار الجاري، بمقر البنتاغون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تمهيداً لجولة مفاوضات جديدة يومي 2 و3 يونيو/حزيران المقبل.

