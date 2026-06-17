تصريحات ترامب ترفع أسعار النفط

تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شكّك فيها في نهائية الاتفاق مع إيران، ترفع أسعار النفط بنحو 1%.

صعدت أسعار النفط بنحو 1 % مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شكّك فيها في نهائية الاتفاق مع إيران، مؤكداً أنه قد يستأنف الضربات إذا لم تلتزم طهران بالبنود المتفق عليها.

وقال ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية، وإنه قد يستأنف الضربات إذا لم يشعر بالرضا عن التطورات، أو إذا لم تلتزم إيران بالبنود. وتزايدت أسعار النفط يوم الأربعاء بنحو 1%، مدفوعةً بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شكّك فيها في نهائية الاتفاق مع إيران. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً أو 0.75% عند التسوية، لتبلغ 79.55 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتاً أو 0.97% إلى 76.79 دولاراً للبرميل.

ووقعت وكالة الطاقة الدولية في أول تقاريرها لعام 2027 أن سوق النفط سيشهد فائضاً كبيراً في المعروض، إذ يُرجَّح أن يرتفع الإنتاج العالمي بنحو 8 ملايين برميل يومياً، في حين لن يتجاوز نمو الطلب 2 مليون برميل يومياً، وهو ما حدّ من حجم المكاسب التي حققتها الأسعار. واشارت الوكالة إلى أن اتفاق طهران وواشنطن يفتح المجال على المدى القريب أمام إعادة ملء المخزونات المستنزفة أو بناء احتياطيات استراتيجية جديدة





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