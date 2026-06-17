كشفت مشاهد ميدانية عن أوضاع إنشائية مقلقة في مقبرتي القصب والمشاش بمحافظة شقراء، حيث ظهرت تصدعات وميلان في أجزاء من أسوارهما، ما جعلها آيلة للسقوط وتشكّل خطراً على الزائرين. وطالب الأهالي بمعالجة جذرية تشمل إزالة الأسوار المتضررة وإعادة بنائها، فيما أكدت أمانة منطقة الرياض أن أعمال صيانة جارية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مشاهد ميدانية تكشف عن أوضاع إنشائية مقلقة في مقبرتي القصب والمشاش بمحافظة شقراء ، حيث触出现 تصدعات وميلان في أجزاء من أسوارهما، ما جعلها آيلة للسقوط وتشكّل خطراً داهماً على الزائرين والمارة.

وفي مقبرة القصب، تم تدعيم جزء من السور بشكل مؤقت لمنع انهياره، لكن أجزاء أخرى لا تزال دون معالجة رغم مؤشرات التدهور الواضحة. أما مقبرة المشاش، فما زال سورها المائل على حاله دون أي معالجة، وسط مخاوف من انهياره في أي وقت. وطالب الأهالي الجهات المعنية بمعالجة جذرية تشمل إزالة الأسوار المتضررة بالكامل وإعادة بنائها وفق أسس هندسية سليمة، مع تنفيذ قواعد خرسانية تضمن المتانة والسلامة.

وشددوا على أن معالجة أوضاع أسوار المقابر تمثّل ركيزة أساسية من متطلبات السلامة العامة، داعين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة قبل وقوع أي حادث. من جانبها، أوضحت أمانة منطقة الرياض أن الأسوار تحظى بمتابعة مستمرة من البلدية المعنية، وأشارت إلى أن أعمال صيانة جارية حالياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال المتطلبات والإجراءات المرتبطة بالمعالجة، مؤكدة حرصها على تذليل أي عوائق ضمن نطاق اختصاصها للمحافظة على حرمة المقابر وسلامة زائريها.

عنوان: "تصدعات ومخاطر انهيار تهدد مقبرتي القصب والمشاش في شقراء" وصف: كشفت مشاهد ميدانية عن أوضاع إنشائية مقلقة في مقبرتي القصب والمشاش بمحافظة شقراء، حيث ظهرت تصدعات وميلان في أجزاء من أسوارهما، ما جعلها آيلة للسقوط وتشكّل خطراً على الزائرين. وطالب الأهالي بمعالجة جذرية تشمل إزالة الأسوار المتضررة وإعادة بنائها، فيما أكدت أمانة منطقة الرياض أن أعمال صيانة جارية بالتنسيق مع الجهات المعنية. تصنيف: "حوادث وأمن" كلمات مفتاحية: ["مقبرة القصب"، "مقبرة المشاش"، "شقراء"، "تصدعات الأسوار"، "أمانة منطقة الرياض"





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