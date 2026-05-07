تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية: هدم منشآت وتهديد التعليم

شهدت الضفة الغربية تصاعداً في الاعتداءات الإسرائيلية والمستوطنين ضد الفلسطينيين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير وأطلقت الغاز المسيل للدموع على مدرسة، بينما أتلف مستوطنون محاصيل زراعية وطاردوا مزارعين في مناطق متفرقة. كما هدمت القوات الإسرائيلية منشآت زراعية في زعترة والأغوار الشمالية، ونصبت حاجزاً عسكرياً في بيت لحم، ما أدى إلى أزمة مرورية. وفي السياق، أكد وزير التربية والتعليم الفلسطيني أن إسرائيل تستهدف التعليم الفلسطيني عبر سياسة تدميرية، حيث دمرت 85% من الأبنية الجامعية في غزة و293 مدرسة من أصل 307 في الضفة الغربية. وتواصل الوزارة جهودها للحفاظ على التعليم عبر خطط تشمل التعليم المفتوح والتقني. وتسببت الاعتداءات منذ أكتوبر 2023 في استشهاد 1155 فلسطينياً وإصابة نحو 11 ألفاً و750 آخرين.

وقالت مصادر محلية لمراسل الأناضول إن قوات إسرائيل ية ترافقها آليات عسكرية وجرافات اقتحمت قرية المغير، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه مدرسة ذكور المغير في أثناء وجود الطلبة داخلها، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نصب حاجزاً عسكرياً على مدخل القرية ومنع الدخول والخروج منها، بالتزامن مع إطلاق قنابل الغاز تجاه المواطنين. وفي جنوب الضفة الغربية، أتلف مستوطنون إسرائيليون أشجاراً ومحاصيل زراعية وطاردوا مزارعين ورعاة في مناطق متفرقة بمسافر يطا جنوب الخليل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'.

ونقلت الوكالة عن الناشط أسامة مخامرة أن مستوطنين مسلحين أطلقوا مواشيهم بين أشجار المزارعين في منطقة واد الرخيم، ما أدى إلى إتلاف واقتلاع أشتال زيتون، فيما طارد آخرون، بحماية جيش الاحتلال، مزارعين ورعاة في مناطق أم القبور وواد الجوايا ورجوم أعلي، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم ومنعوهم من الوصول إليها. وفي السياق، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية منشآت زراعية في بلدة زعترة شرق بيت لحم ومنطقة الأغوار الشمالية، وفق 'وفا'.

وقالت الوكالة نقلاً عن رئيس بلدية زعترة محمد ذويب، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت منطقة واد التعامرة وأغلقتها قبل أن تهدم غرفة زراعية وخزان مياه أسمنتياً. كما هدمت جرافات إسرائيلية دفيئات زراعية وشبكات مياه قرب قرية بردلة في الأغوار الشمالية، بعد إخطارات سابقة بإزالة نحو 50 دونماً من الدفيئات الزراعية. وفي بيت لحم، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً بمنطقة 'عش غراب' شرق بيت ساحور، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية.

وقال وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم، إن إسرائيل تستهدف قطاع التعليم الفلسطيني عبر 'سياسة تدميرية ممنهجة' تهدف إلى حرمان الطلبة من حقهم في التعليم. وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر علمي بالأردن، أن إسرائيل دمرت نحو 85% من الأبنية الجامعية في غزة و293 مدرسة من أصل 307، إلى جانب مواصلة الاعتداءات على المؤسسات التعليمية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأشار برهم إلى أن الوزارة تواصل جهودها للحفاظ على استمرارية التعليم، عبر خطط تشمل التعليم المفتوح، وتعزيز التعليم المهني والتقني، وتطوير المناهج بما يواكب التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي. وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تصاعداً في العمليات العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما أسفرت تلك الاعتداءات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 فلسطينياً وإصابة نحو 11 ألفاً و750 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية





