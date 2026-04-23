تصاعد التوتر بين مالي وموريتانيا: جذور عميقة وتحديات إقليمية

تحليل معمق للتصعيد الأمني والتوترات الحدودية بين مالي وموريتانيا، مع التركيز على الأسباب الجذرية والتداعيات الإقليمية والدولية المحتملة. يستعرض الخبراء الأبعاد التاريخية والاستراتيجية للصراع، ودور الفاعلين الإقليميين والدوليين، وتأثيره على الاستقرار الأمني في غرب إفريقيا.

تتصاعد التوتر ات على الحدود بين مالي و موريتانيا منذ عام 2024، ولا تقتصر على حوادث أمنية عابرة بل تعكس تراكمات بنيوية معقدة. يرجع ذلك إلى غياب ترسيم الحدود ، وتداخل المجال الرعوي والإثني، وتصاعد التنافس الإقليمي والدولي في منطقة الساحل .

يرى خبراء أن هذه التوترات ليست جديدة، بل هي امتداد لنزاعات قديمة مرتبطة بإرث الاستعمار وحدود الدولة الوطنية في مناطق صحراوية مفتوحة. وقد زاد من حدتها دخول فاعلين جدد إلى المشهد، مثل شركة فاغنر الروسية والجماعات المسلحة. وتشهد الحدود حوادث متكررة تشمل توغلات للقوات المالية بدعم من حلفائها، وسقوط ضحايا مدنيين، وتدمير منشآت حيوية داخل الأراضي الموريتانية. في المقابل، تؤكد باماكو أن هذه العمليات تندرج ضمن جهود مكافحة الإرهاب، بينما تعتبرها نواكشوط انتهاكات لسيادتها.

سُجلت حوادث في مناطق حدودية مثل مد الله وفصالة وغارغاندو وتين أنداندا، شملت عمليات قتل ونهب وتدمير نقاط مياه. اختُطف راعيان موريتانيان في منطقة ياكنا وقُتلا، وتلا ذلك مقتل خمسة مدنيين في ولاية الحوض الغربي، مما دفع موريتانيا إلى استدعاء سفير مالي للاحتجاج. تواجه مالي تحديات أمنية واقتصادية متزايدة، خاصة بعد حصار قوافل الوقود الذي فرضته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. ويرى خبراء أن خلفيات التوتر تتجاوز الخلافات الحدودية الظرفية، وترتبط بصراع أعمق حول شرعية الحدود التي رسمها الاستعمار الأوروبي.

لم تُنهِ الحدود السياسية الجديدة التداخل الاجتماعي والاقتصادي بين القبائل والمجتمعات المحلية، خصوصا في المناطق الصحراوية المفتوحة. دخول لاعبين دوليين مثل روسيا والصين والولايات المتحدة زاد من تعقيد الخلافات الثنائية. طبيعة الاقتصاد الرعوي جعلت الحدود مفتوحة تاريخيا، حيث يتنقل السكان بين البلدين. المشهد تغير مع تصاعد التوترات الأمنية وظهور عناصر جديدة، مما أضاف تعقيدات جديدة للوضع الحدودي.

صعوبة التمييز بين المدنيين والمسلحين، وارتباط بعض الجماعات المسلحة بامتدادات إثنية عابرة للحدود يزيد الوضع تعقيدًا. موريتانيا تتبع سياسة ضبط النفس لتجنب التصعيد، حفاظا على استقرارها. عززت روسيا حضورها في مالي بعد تراجع الدور الفرنسي، عبر مجموعات مثل فاغنر. الاتحاد الإفريقي ليس له دور فعال في حل الأزمة، إذ يظل أضعف من أن يفرض حضوره في مثل هذه الملفات.

التوتر الراهن ليس ظرفيا، بل نتيجة تراكمات بنيوية وأمنية عميقة، تتلخص في غياب الترسيم الحدودي، وتداخل المجال الرعوي مع المقاربة الأمنية، والمنافسة الإقليمية على النفوذ. تحديد الحقيقة في الحوادث الحدودية يبقى صعبا، في ظل روايتين متعارضتين. مخاطر التوتر تتجاوز الإطار الثنائي المالي-الموريتاني، وقد تؤدي إلى فتح جبهة نزاع جديدة واستنزاف الموارد وصرف الانتباه عن الحرب المشتركة ضد الجماعات العنيفة والمتطرفة





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مالي موريتانيا الحدود الأمن الساحل التوتر النزاع الاستعمار روسيا فاغنر

United States Latest News, United States Headlines