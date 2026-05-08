تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران رغم وقف إطلاق النار

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال ساريا، لكن التوتر بين البلدين لا يزال مرتفعا بعد الضربات الأميركية على منشآت عسكرية إيرانية. وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل هجماتها على حزب الله رغم اتفاق الهدنة، بينما تشهد المنطقة تصاعدا في التوتر بسبب الأزمة الأوكرانية.

أكد الرئيس دونالد ترامب الخميس (الثامن من أيار/مايو 2026) أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال ساريا فيما تتهم طهران واشنطن بانتهاكه بعد الضربات الأميركية على منشآت عسكرية إيران ية ردا على هجوم على ثلاث سفن أميركية.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها استهدفت منشآت عسكرية إيرانية الخميس بعد تعرض عدد من سفنها للهجوم في نيسان/أبريل والتي أنهت أسابيع من الهجمات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية التي ردت بضربات في كل أنحاء الشرق الأوسط وبإغلاق المضيق، وهو ممر حيوي لشحنات وأعلنت الإمارات العربية المتحدة الجمعة أن دفاعاتها الجوية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيّرة مصدرها إيران، بعد ساعات من تبادل الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية النيران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) على منصة إكس أنها أطلقت القوات الإيرانية صواريخ ومسيّرات وقوارب صغيرة على السفن الحربية الثلاث، لكن لم تصب أيا منها مضيفة أن القوات الأمريكية قضت على التهديدات واستهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن الهجوم.

وتابعت سنتكوم أنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تبقى متمركزة ومستعدة لحماية القوات الأمريكية. من جهتها، اتهمت القوات الإيرانية ليل الخميس الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة سفينتين في مضيق هرمز وشن ضربات على مناطق مدنية في جنوب البلاد، مؤكدة أنها ردّت عليها باستهداف سفن عسكرية تابعة لواشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي قال لصحافيين الأربعاء إن أجرينا محادثات جيدة جدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الممكن جدا أن نتوصل إلى اتفاق، مكررا تهديده باستئناف القصف إذا رفضت طهران الامتثال لمطالب واشنطن. جولة محادثات جديدة في واشنطن الأسبوع المقبل، فيما تواصل الدولة العبرية عمليات القصف التي تقول إنها تستهدف حزب الله رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وعقد البلدان جولتي مباحثات في واشنطن خلال الأسابيع الماضية على مستوى السفراء، كانت الأولى المباشرة منذ عقود.

وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية الخميس أن المحادثات الجديدة ستعقد في الرد والرد المضاد ـ كيف تلعب إيران وإسرائيل بأعصاب العالم؟ رغم لعبة شد الأعصاب، جاء الهجوم الإيراني على إسرائيل ورد الدولة العبرية في حدود المتوقع وفق محللين ألمان وأوروبيين. تمكنت قطر من الوساطة لتحقيق اتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل، ما سر نجاح الدبلوماسية القطرية في العمل وسط صراع معقد؟ تحتجز حماس عشرات الأطفال كرهائن في غزة ويؤدي الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع إلى خلق وضع يائس لأطفال آخرين.

خضع ترامب لفحص طبي أظهرت نتائجه الأحد خسارته لنحو 9 كغم. وقال طبيبه إن الرئيس يتمتع بصحة ممتازة. لكنّ لديه تشوهات قليلة. أجواء حرب باردة..

أزمة أوكرانيا تخيم على مؤتمر ميونيخ في ذروة التوتر بين موسكو والغرب ينعقد مؤتمر ميونيخ حول قضايا الدفاع والأمن، في غياب روسيا، فيما يتصاعد الوضع الميداني





dw_arabic / 🏆 1. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة إسرائيل حزب الله حرب باردة

United States Latest News, United States Headlines