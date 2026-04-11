تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية: إصابات واعتقالات وقتيل

شهدت الضفة الغربية المحتلة سلسلة اعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين، أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين، من بينهم أطفال، بالإضافة إلى مقتل شاب واعتقالات. وتأتي هذه الأحداث في ظل تصاعد العنف في المنطقة.

رام الله / عوض الرجوب / الأناضول: أصيب ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلان، في سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في مناطق متفرقة ب الضفة الغربية المحتلة مساء السبت. بدأت هذه ال اعتداءات بهجوم على طفل (16 عامًا) في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق مدينة بيت لحم ، مما أدى إلى إصابته. وقد ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا' هذا الاعتداء. في حادثة أخرى، قام مستوطنون بإطلاق أغنامهم وإبلهم في محيط مساكن فلسطينية في مَسافِر يطا جنوب مدينة الخليل .

ووفقًا للناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية أسامة مخامرة، هاجم المستوطنون أيضًا 'خربة الطوبا' واعتدوا على المواطنين، مما أسفر عن إصابة الشاب رضوان إبراهيم أبو جندية بالاختناق نتيجة رش غاز الفلفل على وجهه. كما أصيب الطفل عوض خليل عوض (5 سنوات) في الرأس نتيجة دفعه من قبل المستوطنين على الأرض، وتلقى العلاج ميدانيًا. هذه السلسلة من الهجمات تعكس تصاعدًا ملحوظًا في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.\شمالي الضفة، اقتحم مستوطنون منطقتي جبل 'بئر قوزا' و 'عين عوليم' في بلدة بيتا جنوب نابلس، واحتجزوا شابين، ولا يزال مصيرهما مجهولًا حتى الآن. هذه الحوادث تسلط الضوء على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والتي تشمل الاحتجاز التعسفي والتعدي على الممتلكات. وفي وقت سابق من يوم السبت، قتل الشاب علي ماجد حمادنة (23 عامًا) برصاص مستوطنين خلال اعتداء على بلدة دير جرير شمال شرق رام الله. ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، اخترقت رصاصة أطلقها المستوطنون ظهر وصدر حمادنة، مما أدى إلى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في حالة حرجة للغاية. هذه الجرائم تضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون، وتزيد من التوتر في المنطقة.\هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أفادت بأن الساعات الأخيرة شهدت هجمات متفرقة على عدد من القرى والبلدات الفلسطينية، مما أسفر عن إصابات في صفوف المواطنين بالإضافة إلى الاعتداء على الممتلكات والأراضي. ونتيجة لاستشهاد حمادنة، ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين فقط إلى 12 قتيلاً منذ بداية العام الجاري. ومنذ أكتوبر 2023، ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء اعتداءات المستوطنين إلى 47 قتيلاً. تصاعدت اعتداءات إسرائيل، عبر الجيش والمستوطنين، على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023، مما أدى إلى مقتل 1148 فلسطينيًا على الأقل وإصابة نحو 11750 واعتقال حوالي 22000. هذه الإحصائيات تعكس حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة للاحتلال والاعتداءات المتكررة





