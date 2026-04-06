تصاعد التوتر: هجمات أمريكية إسرائيلية على منشآت نفطية ومقتل قيادات إيرانية

تفيد التقارير عن هجمات أمريكية إسرائيلية على منشآت نفطية إيرانية، ومقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري وقائد فيلق القدس في غارات على طهران، وسط تصاعد التوتر الإقليمي.

أفادت مصادر في محافظة بوشهر، نقلاً عن وكالة تسنيم ال إيران ية شبه الرسمية، أن الولايات المتحدة و إسرائيل شنتا هجمات على منشآت نفطية في مدينة عسلوية . وأوضحت المصادر أنه لم تسجل أي خسائر بشرية في ال هجمات التي استهدفت منطقة بارس الاقتصادية الخاصة للطاقة. وأشارت إلى أن الجهات المعنية تجري تحقيقاً في حجم الأضرار الناجمة عن هذه ال هجمات .

في سياق متصل، أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية للصناعات البتروكيماوية، المملوكة للدولة، عن السيطرة على حريق اندلع عقب الهجمات، مما يشير إلى استجابة سريعة للتعامل مع الأضرار. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا في وقت سابق منشآت نفطية في عسلوية، وردت إيران على ذلك بضرب مصفاة حيفا، بالإضافة إلى ما وصفته بمصالح أمريكية في المنطقة، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة وتصاعده. وتشير هذه التطورات إلى استمرار وتيرة التصعيد العسكري بين الطرفين، مع تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن الهجمات وتداعياتها.\من جهة أخرى، أعلنت إيران اليوم الاثنين عن مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري مجيد خادمي في هجوم أمريكي إسرائيلي. وأصدر الحرس الثوري بياناً نعى فيه خادمي، مثمناً إسهاماته وقدراته طيلة نصف قرن من نشاطه في صفوف الحرس، دون الكشف عن تفاصيل حول مكان مقتله، مكتفياً بالإشارة إلى أن تفاصيل مراسم جنازته ستعلن لاحقاً. في المقابل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بياناً أعلن فيه أن سلاح الجو شن هجوماً في العاصمة طهران الليلة الماضية، أسفر عن مقتل رئيس جهاز الاستخبارات بالحرس الثوري الإيراني مجيد خادمي. بالإضافة إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال في بيان ثانٍ عن غارة أخرى على طهران في الليلة ذاتها، أدت إلى مقتل قائد وحدة العمليات الخاصة التابعة لـ'فيلق القدس' (840) أصغر باقري. هذه الأحداث تعكس تصاعداً خطيراً في الصراع بين إيران وإسرائيل، مع استهداف قيادات عسكرية واستخباراتية، مما ينذر بتداعيات واسعة النطاق على المنطقة.\تشهد المنطقة توتراً متزايداً منذ 28 فبراير/شباط الماضي، حيث تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدواناً على إيران، خلف آلاف القتلى والجرحى. وفي المقابل، ترد إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تجاه إسرائيل، بالإضافة إلى شن هجمات على ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، وهو ما أثار إدانات دولية ودعوات لوقف التصعيد. وتأتي هذه التطورات في ظل تقدم ملحوظ في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وبشهادة الوسيط العماني، مما يثير تساؤلات حول دوافع التصعيد وتوقيته. وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تتصاعد فيها حدة التوتر في المنطقة بالتوازي مع محادثات نووية بين الطرفين، مما يعزز المخاوف من احتمالية اندلاع صراع أوسع نطاقاً. وتفاقم هذه التطورات الأزمة الإنسانية في المنطقة وتدعو إلى ضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية للحد من التصعيد والحفاظ على الاستقرار الإقليمي





