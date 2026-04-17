تصاعد مقلق في أعداد الأسرى الفلسطينيين وجرائم الاحتلال عقب إبادة غزة

ارتفاع كبير في أعداد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 83% عقب جريمة الإبادة في غزة، مع تفاقم الانتهاكات وجرائم الاحتلال بحقهم وحق الشعب الفلسطيني.

تشهد قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تصاعدًا مقلقًا في أعدادهم وانتهاكات حقوقهم، لا سيما عقب جريمة الإبادة التي ارتكبت في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2026. وتشير المعطيات إلى ارتفاع بنسبة 83% في إجمالي عدد الأسرى، ليصل إلى أكثر من 9600 أسيراً وأسيرة حتى بداية نيسان/أبريل 2026، مقارنة بـ 5250 أسيراً وأسيرة قبل اندلاع الأحداث.

تؤكد المؤسسات الحقوقية المعنية بشؤون الأسرى، مثل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن واقع الأسرى لم يعد مجرد امتداد لسياسات الاحتلال المعتادة، بل تحول إلى جزء لا يتجزأ من منظومة عنف شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني بكل أبعاده. إن النداء من أجل الأسرى يتجاوز التضامن الرمزي ليصبح دعوة عاجلة ومباشرة لأحرار العالم وشعوبه للتحرك الفاعل لوقف هذه الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه. من بين هؤلاء الأسرى، يبلغ عدد الأسيرات 86 أسيرة، منهن أسيرتان معتقلتان منذ ما قبل جريمة الإبادة، و 25 أسيرة قيد الاعتقال الإداري. كما يضم العدد حوالي 350 طفلاً دون سن الثامنة عشر، موزعين على سجني عوفر ومجدو، بالإضافة إلى طفلتين في سجن الدامون. وبلغ عدد الأطفال المعتقلين إداريًا حتى نهاية عام 2025 نحو 180 طفلاً. تفاقم وضع المعتقلين الإداريين بشكل غير مسبوق، حيث بلغ عددهم أكثر من 3532 معتقلاً إداريًا حتى بداية نيسان/أبريل 2026، وتشمل هذه الفئة نساءً وأطفالاً. والجدير بالذكر أن غالبية هؤلاء المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، إلى جانب فئات متنوعة تشمل طلاباً، وصحفيين، وحقوقيين، ومحامين، وأطباء، وأكاديميين، ونواباً، ونشطاء، وعمالاً، وأقارب لشهداء وأسرى. يبلغ عدد المعتقلين المصنفين بـ 'المقاتلين غير الشرعيين' 1251 معتقلاً، ولا يشمل هذا الرقم من هم محتجزون في معسكرات الجيش. ومنذ عام 1967، استشهد 326 أسيراً في سجون الاحتلال، منهم 89 استشهدوا عقب جريمة الإبادة، بينما لا تزال عشرات الجثامين من معتقلي غزة تحت الإخفاء القسري. أما جثامين الأسرى الشهداء المحتجزة بعد جريمة الإبادة، فبلغ عددها 97 جثماناً، مما يمثل زيادة تقارب ثمانية أضعاف عن العدد السابق الذي كان 11 جثماناً. ولا يزال الاحتلال يعتقل ثمانية أسرى حتى بعد إتمام صفقات التبادل التي تمت في تشرين الأول/أكتوبر 2025. يبلغ عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد 118 أسيراً، أبرزهم عبد الله البرغوثي المحكوم بـ 67 مؤبدًا، وإبراهيم حامد المحكوم بـ 54 مؤبدًا. نفذت قوات الاحتلال 23 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية المحتلة عقب جريمة الإبادة في غزة، وتشمل هذه الأرقام جميع من تعرضوا للاعتقال، سواء بشكل منظم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من سلموا أنفسهم تحت الضغط، أو من احتجزوا كرهائن. تترافق حملات الاعتقال هذه مع تصاعد الانتهاكات، مثل التنكيل، والضرب المبرح، وتهديد المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة للمنازل، ومصادرة الممتلكات، وتدمير البنية التحتية. كما تنفذ قوات الاحتلال إعدامات ميدانية وتصعيد عمليات التحقيق الميداني التي طالت الآلاف في مختلف محافظات الضفة





الأسرى الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة غزة حقوق الإنسان

